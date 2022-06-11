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В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы - РИА Новости, 11.06.2022
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В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы - РИА Новости, 11.06.2022
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы
Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:58
2022-06-11T17:58
в мире
мариуполь
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.
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в мире, мариуполь, obi, ситуация в днр и лнр
17:58 11.06.2022
 
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы

В Мариуполе пострадали три работника при подрыве трактора, разбиравшего завалы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания школы в Мариуполе
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания школы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания школы в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.
 
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