https://ria.ru/20220611/mariupol-1794790420.html
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы - РИА Новости, 11.06.2022
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы
Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:58
2022-06-11T17:58
2022-06-11T17:58
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, мариуполь, obi, ситуация в днр и лнр
В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы
В Мариуполе пострадали три работника при подрыве трактора, разбиравшего завалы