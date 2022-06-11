https://ria.ru/20220611/mariupol-1794790420.html

В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы

В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы - РИА Новости, 11.06.2022

В Мариуполе пострадали три работника, разбиравшие завалы

Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:58

2022-06-11T17:58

2022-06-11T17:58

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов торгового центра в Мариуполе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

мариуполь

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в мире, мариуполь, obi, ситуация в днр и лнр