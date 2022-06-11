https://ria.ru/20220611/krasnoyarsk-1794805706.html

В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца

В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца - РИА Новости, 11.06.2022

В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца

В Бирилюсском районе Красноярского края с рельсов сошло 24 вагона с бревнами и концентратом свинца, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:27

2022-06-11T20:27

2022-06-11T20:27

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. В Бирилюсском районе Красноярского края с рельсов сошло 24 вагона с бревнами и концентратом свинца, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Предварительно установлено, что 11 июня 2022 года в вечернее время недалеко от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края при следовании грузового поезда произошел сход 24 вагонов, груженных бревнами и концентратом свинца. В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал", - говорится в сообщении.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20220608/samolet-1793987741.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край