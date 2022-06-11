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В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца - РИА Новости, 11.06.2022
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В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца
В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца - РИА Новости, 11.06.2022
В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца
В Бирилюсском районе Красноярского края с рельсов сошло 24 вагона с бревнами и концентратом свинца, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T20:27
2022-06-11T20:27
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. В Бирилюсском районе Красноярского края с рельсов сошло 24 вагона с бревнами и концентратом свинца, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Предварительно установлено, что 11 июня 2022 года в вечернее время недалеко от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края при следовании грузового поезда произошел сход 24 вагонов, груженных бревнами и концентратом свинца. В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал", - говорится в сообщении.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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происшествия, красноярский край
20:27 11.06.2022
 
В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца

В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона с лесом и концентратом свинца

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРеконструкция железнодорожного моста через реку Кованта
Реконструкция железнодорожного моста через реку Кованта - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Реконструкция железнодорожного моста через реку Кованта . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. В Бирилюсском районе Красноярского края с рельсов сошло 24 вагона с бревнами и концентратом свинца, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Предварительно установлено, что 11 июня 2022 года в вечернее время недалеко от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края при следовании грузового поезда произошел сход 24 вагонов, груженных бревнами и концентратом свинца. В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 14:17Туризм
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В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
 
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