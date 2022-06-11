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США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона

США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.06.2022

США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона

США не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T04:39

2022-06-11T04:39

2022-06-11T10:42

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. США не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки", — сказал он, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.Остин при этом заверил, что США без колебаний будут защищать свои интересы в регионе, который считают "центром стратегического тяготения" в XXI веке. "Но мы также работаем над продвижением нашего видения для этого региона — расширения безопасности, не противоречий", — сказал он.По его словам, США плотно работают с "конкурентами и друзьями" над предотвращением потенциальных конфликтов. "Это включает полностью открытые линии коммуникации с оборонными лидерами Китая, чтобы гарантировать нас от любых неверных оценок", — сказал шеф Пентагона, который ранее в Сингапуре встретился с китайским коллегой.

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сша, в мире, нато, министерство обороны сша, азия