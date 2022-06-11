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США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.06.2022
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США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона
США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.06.2022
США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона
США не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T04:39
2022-06-11T10:42
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. США не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки", — сказал он, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.Остин при этом заверил, что США без колебаний будут защищать свои интересы в регионе, который считают "центром стратегического тяготения" в XXI веке. "Но мы также работаем над продвижением нашего видения для этого региона — расширения безопасности, не противоречий", — сказал он.По его словам, США плотно работают с "конкурентами и друзьями" над предотвращением потенциальных конфликтов. "Это включает полностью открытые линии коммуникации с оборонными лидерами Китая, чтобы гарантировать нас от любых неверных оценок", — сказал шеф Пентагона, который ранее в Сингапуре встретился с китайским коллегой.
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сша, в мире, нато, министерство обороны сша, азия
04:39 11.06.2022 (обновлено: 10:42 11.06.2022)
 
США не хотят азиатского НАТО, заявил шеф Пентагона

Шеф Пентагона Остин: США не ищут конфликта в АТР и не хотят азиатского НАТО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. США не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки", — сказал он, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
04:16
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
Остин при этом заверил, что США без колебаний будут защищать свои интересы в регионе, который считают "центром стратегического тяготения" в XXI веке. "Но мы также работаем над продвижением нашего видения для этого региона — расширения безопасности, не противоречий", — сказал он.
По его словам, США плотно работают с "конкурентами и друзьями" над предотвращением потенциальных конфликтов. "Это включает полностью открытые линии коммуникации с оборонными лидерами Китая, чтобы гарантировать нас от любых неверных оценок", — сказал шеф Пентагона, который ранее в Сингапуре встретился с китайским коллегой.
 
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