https://ria.ru/20220611/imuschestvo-1794786213.html

Путин подписал закон, повышающий эффективность управления имуществом

Путин подписал закон, повышающий эффективность управления имуществом - РИА Новости, 11.06.2022

Путин подписал закон, повышающий эффективность управления имуществом

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности управления федеральным имуществом. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:06

2022-06-11T17:06

2022-06-11T17:45

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности управления федеральным имуществом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон оптимизирует процессы управления дочерними организациями вертикально интегрированных холдинговых структур, все акции которых находятся в федеральной собственности. Он допускает внесение в качестве вклада РФ в уставный капитал акционерного общества (АО), полностью находящегося в собственности РФ, 100% акций другого АО. При этом управление "дочками" передается на уровень основных обществ.Также положения закона позволяют прекратить участие РФ в уставных капиталах порядка 80 акционерных обществ, внеся в уставные капиталы основных обществ единичные акции, находящиеся в федеральной собственности.Помимо этого, закон запрещает приватизацию 100% акций основного АО, находящегося в собственности РФ и владеющего 100% акций дочернего общества, пока материнская компания не прекратит участие в "дочке" или не перестанет быть ее единственным акционером. Это изменение вносится, чтобы не допустить создания одним лицом цепочки единолично управляемых вертикально интегрированных между собой юрлиц без соответствующего контроля со стороны правительства РФ.В результате РФ сможет осуществлять полный контроль за пакетом акций материнской компании, владеющей всеми акциями "дочки", до реализации мероприятий по повышению их инвестиционной привлекательности. К таким мероприятиям относятся, в частности, докапитализация дочернего АО путем допэмиссии его акций в пользу третьих лиц, а также его интеграция в имеющуюся систему дочерних организаций холдинговых компаний.АО из перечня стратегических, согласно этой норме, должны получать согласие правительства РФ или уполномоченного федерального органа на распоряжение соответствующими акциями, а также соблюдать сроки проведения корпоративных процедур.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин