https://ria.ru/20220611/granitsa-1794804433.html

Южная Осетия на несколько дней откроет границу с Грузией

Южная Осетия на несколько дней откроет границу с Грузией - РИА Новости, 11.06.2022

Южная Осетия на несколько дней откроет границу с Грузией

Южная Осетия открывает границу с Грузией с 13 по 17 июня в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:08

2022-06-11T20:08

2022-06-11T20:08

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ЦХИНВАЛ, 11 июн — РИА Новости. Южная Осетия открывает границу с Грузией с 13 по 17 июня в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар, сообщает пресс-служба главы республики.Решение было принято в субботу на заседании Совета безопасности под председательством президента Южной Осетии Алана Гаглоева."Разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 13 июня 2022 года по 17 июня 2022 года включительно через МПГГ "Раздахан", "Переу" и "Синагур" жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзауского районов, указанных в Приложении №1 Постановления Правительства РЮО от 23 ноября 2010 года №119, по специальным пропускам, дающим право на пересечение государственной границы Республики Южная Осетия, а также по пропускам с истекшим сроком действия, по паспортам Республики Южная Осетия, a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ленингорском и Дзауском районах Республики Южная Осетия, не имеющим гражданства Республики Южная Осетия и гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.По словам секретаря Совета безопасности Валерия Валиева, практика пропуска через контрольно-пропускные пункты в праздничные дни была инициирована самими жителями Ленингорского района и успешно применена во время празднования Пасхи Христовой.Алан Гаглоев призвал ответственных лиц довести до населения требования и порядок, необходимые при пересечении госграницы. "Также я хочу отметить, что есть необходимость доработки в плане документов и механизма выдачи пропусков. Надо один раз четко обозначить, выработать четкий механизм, чтобы впредь избежать проблем", – сказал президент.Участники заседания также обсудили возможность послаблений пересечения границы лицам, выезжающим на лечение в плановом порядке, особое внимание при этом было обращено перевозке больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.В конце августа 2019 года Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

https://ria.ru/20220527/usilenie-1791189366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, алан гаглоев, южная осетия, грузия, ленингорский район