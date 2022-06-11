https://ria.ru/20220611/gosoboronzakaz-1794789286.html
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта - РИА Новости, 11.06.2022
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:44
2022-06-11T17:44
2022-06-11T17:44
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю информацию по формированию цены на продукцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на создание оптимальных условий для оперативного размещения гособоронзаказа и более обоснованных контрактных условий для его своевременного выполнения. Изменения призваны нивелировать нарушения при формировании цен на продукцию по гособоронзаказу.Эти нарушения связаны с тем, что исполнители в запрашиваемые сроки не предоставляют головному исполнителю, а тот - госзаказчику необходимые данные по цене контракта, или могут предоставлять недостоверные (завышенные) данные о затратах при формировании цены.Закон обязывает исполнителей по гособоронзаказу, в том числе головных, представлять по запросу госзаказчика, головного исполнителя информацию о цене на поставляемую продукцию. Это касается также лиц, для которых принятие гособоронзаказа или заключение контракта является обязательным (единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), государственное унитарное предприятие и другие организации, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по гособоронзаказу).Согласно закону, должны предоставляться обосновывающие цену документы, информация о затратах по исполненным контрактам, а также информация, обосновывающая изменение цены контракта.
https://ria.ru/20220611/zakon-1794784846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта
Путин подписал закон, обязывающий поставщиков по гособоронзаказу разъяснять цену контракта
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю информацию по формированию цены на продукцию. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на создание оптимальных условий для оперативного размещения гособоронзаказа и более обоснованных контрактных условий для его своевременного выполнения. Изменения призваны нивелировать нарушения при формировании цен на продукцию по гособоронзаказу.
Эти нарушения связаны с тем, что исполнители в запрашиваемые сроки не предоставляют головному исполнителю, а тот - госзаказчику необходимые данные по цене
контракта, или могут предоставлять недостоверные (завышенные) данные о затратах при формировании цены.
Закон обязывает исполнителей по гособоронзаказу, в том числе головных, представлять по запросу госзаказчика, головного исполнителя информацию о цене на поставляемую продукцию. Это касается также лиц, для которых принятие гособоронзаказа или заключение контракта является обязательным (единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), государственное унитарное предприятие и другие организации, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по гособоронзаказу).
Согласно закону, должны предоставляться обосновывающие цену документы, информация о затратах по исполненным контрактам, а также информация, обосновывающая изменение цены контракта.