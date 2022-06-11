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Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта - РИА Новости, 11.06.2022
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Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта - РИА Новости, 11.06.2022
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:44
2022-06-11T17:44
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю информацию по формированию цены на продукцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на создание оптимальных условий для оперативного размещения гособоронзаказа и более обоснованных контрактных условий для его своевременного выполнения. Изменения призваны нивелировать нарушения при формировании цен на продукцию по гособоронзаказу.Эти нарушения связаны с тем, что исполнители в запрашиваемые сроки не предоставляют головному исполнителю, а тот - госзаказчику необходимые данные по цене контракта, или могут предоставлять недостоверные (завышенные) данные о затратах при формировании цены.Закон обязывает исполнителей по гособоронзаказу, в том числе головных, представлять по запросу госзаказчика, головного исполнителя информацию о цене на поставляемую продукцию. Это касается также лиц, для которых принятие гособоронзаказа или заключение контракта является обязательным (единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), государственное унитарное предприятие и другие организации, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по гособоронзаказу).Согласно закону, должны предоставляться обосновывающие цену документы, информация о затратах по исполненным контрактам, а также информация, обосновывающая изменение цены контракта.
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владимир путин
17:44 11.06.2022
 
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта

Путин подписал закон, обязывающий поставщиков по гособоронзаказу разъяснять цену контракта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю информацию по формированию цены на продукцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на создание оптимальных условий для оперативного размещения гособоронзаказа и более обоснованных контрактных условий для его своевременного выполнения. Изменения призваны нивелировать нарушения при формировании цен на продукцию по гособоронзаказу.
Эти нарушения связаны с тем, что исполнители в запрашиваемые сроки не предоставляют головному исполнителю, а тот - госзаказчику необходимые данные по цене контракта, или могут предоставлять недостоверные (завышенные) данные о затратах при формировании цены.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 16:56
Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках
Закон обязывает исполнителей по гособоронзаказу, в том числе головных, представлять по запросу госзаказчика, головного исполнителя информацию о цене на поставляемую продукцию. Это касается также лиц, для которых принятие гособоронзаказа или заключение контракта является обязательным (единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), государственное унитарное предприятие и другие организации, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по гособоронзаказу).
Согласно закону, должны предоставляться обосновывающие цену документы, информация о затратах по исполненным контрактам, а также информация, обосновывающая изменение цены контракта.
 
Владимир Путин
 
 
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