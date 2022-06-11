https://ria.ru/20220611/gosoboronzakaz-1794789286.html

Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта

Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта - РИА Новости, 11.06.2022

Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:44

2022-06-11T17:44

2022-06-11T17:44

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий поставщиков и исполнителей по гособронзаказу представлять госзаказчику или головному исполнителю информацию по формированию цены на продукцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на создание оптимальных условий для оперативного размещения гособоронзаказа и более обоснованных контрактных условий для его своевременного выполнения. Изменения призваны нивелировать нарушения при формировании цен на продукцию по гособоронзаказу.Эти нарушения связаны с тем, что исполнители в запрашиваемые сроки не предоставляют головному исполнителю, а тот - госзаказчику необходимые данные по цене контракта, или могут предоставлять недостоверные (завышенные) данные о затратах при формировании цены.Закон обязывает исполнителей по гособоронзаказу, в том числе головных, представлять по запросу госзаказчика, головного исполнителя информацию о цене на поставляемую продукцию. Это касается также лиц, для которых принятие гособоронзаказа или заключение контракта является обязательным (единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), государственное унитарное предприятие и другие организации, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по гособоронзаказу).Согласно закону, должны предоставляться обосновывающие цену документы, информация о затратах по исполненным контрактам, а также информация, обосновывающая изменение цены контракта.

https://ria.ru/20220611/zakon-1794784846.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин