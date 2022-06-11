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В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/geroy-1794766230.html
В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову
В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову - РИА Новости, 11.06.2022
В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову
Мемориальную доску в честь Героя России Дениса Ягидарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, открыли в Кировской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:40
2022-06-11T14:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
кировская область
вооруженные силы рф
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Мемориальную доску в честь Героя России Дениса Ягидарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, открыли в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Это первая на территории Кировской области мемориальная доска в память о героях, отдавших жизни во время спецоперации."Врио губернатора Кировской области Александр Соколов принял участие в митинге по случаю открытия мемориальной доски в честь выпускника санчурской школы - Героя Российской Федерации, командира парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России, гвардии майора Дениса Ягидарова", - говорится в сообщении.Ягидаров по окончании школы учился в Нижегородском кадетском корпусе имени Героя России И.В. Гурова, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был награждён 8 медалями за заслуги перед Отечеством. Посмертно Ягидарову присвоено звание Героя Российской Федерации.Врио губернатора Кировской области встретился с мамой, вдовой и сестрой погибшего воина. Также у Ягидарова остались двое сыновей - 12 и 5 лет."Сложно подобрать слова, когда происходит такая трагедия. Мы потеряли настоящего патриота. Денис Сергеевич жил и погиб, как настоящий мужчина. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Но он погиб не напрасно. Он погиб, защищая жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Погиб в борьбе с самым большим злом, какое только существует на земле - фашизмом, который снова поднимает свою змеиную голову, на этот раз на Украине. Низкий поклон Денису Сергеевичу. Вечная память", - цитирует пресс-служба слова Соколова.На церемонии присутствовали друзья и одноклассники Ягидарова. Они рассказали, что он был скромным, очень ответственным и всегда первым приходил на помощь. "Конечно, мы очень гордимся им. Это наша всеобщая скорбь и боль и всеобщая гордость. Мы всегда будем его помнить", - приводятся в сообщении слова одноклассницы героя Ирины Смирновой.
https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html
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россия, украина, кировская область, вооруженные силы рф, безопасность
14:40 11.06.2022 (обновлено: 14:59 11.06.2022)
 
В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову

В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову, погибшему на Украине

© Фото : Кировская правдаВ Кировской области открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Ягидарову
В Кировской области открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Ягидарову - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : Кировская правда
В Кировской области открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Ягидарову
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Мемориальную доску в честь Героя России Дениса Ягидарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, открыли в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Это первая на территории Кировской области мемориальная доска в память о героях, отдавших жизни во время спецоперации.
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"Врио губернатора Кировской области Александр Соколов принял участие в митинге по случаю открытия мемориальной доски в честь выпускника санчурской школы - Героя Российской Федерации, командира парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России, гвардии майора Дениса Ягидарова", - говорится в сообщении.
Ягидаров по окончании школы учился в Нижегородском кадетском корпусе имени Героя России И.В. Гурова, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был награждён 8 медалями за заслуги перед Отечеством. Посмертно Ягидарову присвоено звание Героя Российской Федерации.
Врио губернатора Кировской области встретился с мамой, вдовой и сестрой погибшего воина. Также у Ягидарова остались двое сыновей - 12 и 5 лет.
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"Сложно подобрать слова, когда происходит такая трагедия. Мы потеряли настоящего патриота. Денис Сергеевич жил и погиб, как настоящий мужчина. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Но он погиб не напрасно. Он погиб, защищая жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Погиб в борьбе с самым большим злом, какое только существует на земле - фашизмом, который снова поднимает свою змеиную голову, на этот раз на Украине. Низкий поклон Денису Сергеевичу. Вечная память", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
На церемонии присутствовали друзья и одноклассники Ягидарова. Они рассказали, что он был скромным, очень ответственным и всегда первым приходил на помощь. "Конечно, мы очень гордимся им. Это наша всеобщая скорбь и боль и всеобщая гордость. Мы всегда будем его помнить", - приводятся в сообщении слова одноклассницы героя Ирины Смирновой.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКировская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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