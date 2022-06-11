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Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции - РИА Новости, 11.06.2022
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Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции
Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции - РИА Новости, 11.06.2022
Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции
Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно в связи с подорожанием продуктов, еще 13% немцев пока только рассматривают возможность экономии на еде,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:47
2022-06-11T08:48
в мире
германия
евросоюз
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно в связи с подорожанием продуктов, еще 13% немцев пока только рассматривают возможность экономии на еде, свидетельствует исследование, проведенное для таблоида Bild социологическим институтом INSA.Согласно результатам исследования, 16% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, отказываются ли они из-за высокой инфляции от регулярного питания. Еще 13% заявили, что рассматривают такую возможность, тогда как 68% ответили на вопрос отрицательно.Чаще всего на еде экономят люди из семей, доход которых после вычета налогов составляет до тысячи евро (в этой категории от регулярного питания отказываются 32% респондентов).При этом 42% участников исследования признались, что из-за инфляции стали готовить экономнее (согласно формулировке вопроса, подразумевается, к примеру, отказ от мяса и рыбы), еще 40% рассматривают такую возможность. Отрицательно на вопрос ответили 16%.Сорок один процент респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, стали ли они делать покупки в более дешевых супермаркетах. Кроме того, 44% заявили о намерении сэкономить в этом году на отпуске.Исследование проводилось 7 июня, в нем приняли участие 1002 человека.
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в мире, германия, евросоюз
08:47 11.06.2022 (обновлено: 08:48 11.06.2022)
 
Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции

Исследование для Bild: каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолки в одно из супермаркетов Берлина
Полки в одно из супермаркетов Берлина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полки в одно из супермаркетов Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно в связи с подорожанием продуктов, еще 13% немцев пока только рассматривают возможность экономии на еде, свидетельствует исследование, проведенное для таблоида Bild социологическим институтом INSA.
Согласно результатам исследования, 16% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, отказываются ли они из-за высокой инфляции от регулярного питания. Еще 13% заявили, что рассматривают такую возможность, тогда как 68% ответили на вопрос отрицательно.
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Чаще всего на еде экономят люди из семей, доход которых после вычета налогов составляет до тысячи евро (в этой категории от регулярного питания отказываются 32% респондентов).
При этом 42% участников исследования признались, что из-за инфляции стали готовить экономнее (согласно формулировке вопроса, подразумевается, к примеру, отказ от мяса и рыбы), еще 40% рассматривают такую возможность. Отрицательно на вопрос ответили 16%.
Сорок один процент респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, стали ли они делать покупки в более дешевых супермаркетах. Кроме того, 44% заявили о намерении сэкономить в этом году на отпуске.
Исследование проводилось 7 июня, в нем приняли участие 1002 человека.
 
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