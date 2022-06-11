https://ria.ru/20220611/germaniya-1794717956.html

Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции

Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции - РИА Новости, 11.06.2022

Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции

Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно в связи с подорожанием продуктов, еще 13% немцев пока только рассматривают возможность экономии на еде,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:47

2022-06-11T08:47

2022-06-11T08:48

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германия

евросоюз

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно в связи с подорожанием продуктов, еще 13% немцев пока только рассматривают возможность экономии на еде, свидетельствует исследование, проведенное для таблоида Bild социологическим институтом INSA.Согласно результатам исследования, 16% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, отказываются ли они из-за высокой инфляции от регулярного питания. Еще 13% заявили, что рассматривают такую возможность, тогда как 68% ответили на вопрос отрицательно.Чаще всего на еде экономят люди из семей, доход которых после вычета налогов составляет до тысячи евро (в этой категории от регулярного питания отказываются 32% респондентов).При этом 42% участников исследования признались, что из-за инфляции стали готовить экономнее (согласно формулировке вопроса, подразумевается, к примеру, отказ от мяса и рыбы), еще 40% рассматривают такую возможность. Отрицательно на вопрос ответили 16%.Сорок один процент респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, стали ли они делать покупки в более дешевых супермаркетах. Кроме того, 44% заявили о намерении сэкономить в этом году на отпуске.Исследование проводилось 7 июня, в нем приняли участие 1002 человека.

https://ria.ru/20220607/germaniya-1793698390.html

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, евросоюз