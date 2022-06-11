https://ria.ru/20220611/gaubitsy-1794771060.html

Посол Украины заявил о запланированных поставках семи гаубиц из Германии

Посол Украины заявил о запланированных поставках семи гаубиц из Германии - РИА Новости, 11.06.2022

Посол Украины заявил о запланированных поставках семи гаубиц из Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что на 22 июня запланированы поставки семи немецких гаубиц Киеву. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:05

2022-06-11T15:05

2022-06-11T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

кристина ламбрехт

германия

украина

киев

бундесвер германии

минобороны германии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что на 22 июня запланированы поставки семи немецких гаубиц Киеву.Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщил, что в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.Он подчеркнул, что поставки только этих двух позиций из всех объявленных ранее немецким правительством реально осуществляются.Мельник также заявил, что слова канцлера Германии о выделении Киеву военной помощи на два миллиарда евро – это "только заявление". По его данным, практически все, что Украина до сих пор получала от Германии, были "поставки со складов Бундесвера", поэтому немецкие власти "ничего не потратили" из этих двух миллиардов евро.Украинский посол также заявил, что правительство Германии уже шесть недель под надуманными предлогами блокирует поставки Киеву 100 БМП "Мардер".В частности, он привел слова государственного секретаря Минобороны Германии Симтье Меллер о том, что существует договоренность на уровне стран-членов НАТО о том, что тяжелые вооружения, БМП и танки западного производства пока не будут поставляться на Украину.

https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, киев, бундесвер германии, минобороны германии, нато