Посол Украины заявил о запланированных поставках семи гаубиц из Германии
Посол Украины Мельник: 22 июня Украина рассчитывает получить семь гаубиц от Германии
Гаубицы Д-30 под Мариуполем. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что на 22 июня запланированы поставки семи немецких гаубиц Киеву.
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщил, что в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
"Семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа", - сказал Мельник в интервью украинскому изданию "НВ".
Он подчеркнул, что поставки только этих двух позиций из всех объявленных ранее немецким правительством реально осуществляются.
Мельник также заявил, что слова канцлера Германии о выделении Киеву военной помощи на два миллиарда евро – это "только заявление". По его данным, практически все, что Украина до сих пор получала от Германии, были "поставки со складов Бундесвера", поэтому немецкие власти "ничего не потратили" из этих двух миллиардов евро.
Украинский посол также заявил, что правительство Германии уже шесть недель под надуманными предлогами блокирует поставки Киеву 100 БМП "Мардер".
В частности, он привел слова государственного секретаря Минобороны Германии Симтье Меллер о том, что существует договоренность на уровне стран-членов НАТО о том, что тяжелые вооружения, БМП и танки западного производства пока не будут поставляться на Украину.