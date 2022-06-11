https://ria.ru/20220611/gaubitsy-1794740377.html
Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США
Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США - РИА Новости, 11.06.2022
Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США
Вооруженные силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей поставленных Киеву из США гаубиц M-777, сообщил РИА Новости советник главы правительства... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:16
2022-06-11T11:16
2022-06-11T12:34
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3e76e85f738160030f9819f1c02e323.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей поставленных Киеву из США гаубиц M-777, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин."Круглосуточно, почти ежечасно идут артиллерийские дуэли. Наши вооруженные силы отвечают (на обстрелы городов ДНР - ред.), это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семерки" (дальнобойные гаубицы M-777), поставленные из Соединенных Штатов", - сказал Гагин. При этом он не стал называть их точного числа.Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793685925.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749089_356:0:1796:1080_1920x0_80_0_0_f5193eb705be99d9e264d7eea95c9458.jpg
Ведутся артиллерийские дуэли - представитель ДНР об уничтожении гаубиц M-777
Ведутся артиллерийские дуэли - представитель ДНР об уничтожении гаубиц M-777
2022-06-11T11:16
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сша
11:16 11.06.2022 (обновлено: 12:34 11.06.2022)
Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США
Силы ДНР уничтожили под Авдеевкой батарею гаубиц M-777, поставленных из США