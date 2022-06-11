https://ria.ru/20220611/gaubitsy-1794740377.html

Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США

Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США - РИА Новости, 11.06.2022

Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США

Вооруженные силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей поставленных Киеву из США гаубиц M-777, сообщил РИА Новости советник главы правительства... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:16

2022-06-11T11:16

2022-06-11T12:34

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей поставленных Киеву из США гаубиц M-777, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин."Круглосуточно, почти ежечасно идут артиллерийские дуэли. Наши вооруженные силы отвечают (на обстрелы городов ДНР - ред.), это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семерки" (дальнобойные гаубицы M-777), поставленные из Соединенных Штатов", - сказал Гагин. При этом он не стал называть их точного числа.Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793685925.html

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Ведутся артиллерийские дуэли - представитель ДНР об уничтожении гаубиц M-777 Ведутся артиллерийские дуэли - представитель ДНР об уничтожении гаубиц M-777 2022-06-11T11:16 true PT0M40S

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сша