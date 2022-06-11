https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы
Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы - РИА Новости, 11.06.2022
Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы
Вчера, незадолго до начала действия запрета на любую агитацию, пропаганду и информацию, которая так или иначе может касаться выборов в Национальное собрание... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:00
2022-06-11T08:00
2022-06-11T08:09
авторы
франция
украина
киев
нато
шарль де голль
жак ширак
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794683399_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_02c1072575bc5be6d1978ace2d34d4b2.jpg
Вчера, незадолго до начала действия запрета на любую агитацию, пропаганду и информацию, которая так или иначе может касаться выборов в Национальное собрание Франции, сразу несколько влиятельных медиа сообщили, что "Елисейский дворец всерьез рассматривает возможность посещения Эммануэлем Макроном Киева в самое ближайшее время".Затем, пару часов спустя, Елисейский дворец, не дезавуировав сам факт предполагаемого визита на Украину, уточнил, что поездка состоится в момент, "когда она будет полезнее для президента Зеленского".Дальше следовали протокольные фразы о том, что "Франция желает Украине победы, чтобы ее территориальная целостность была бы восстановлена, а сам конфликт между Россией и Украиной завершен".Информация такого рода и такого уровня не может, особенно накануне первого тура голосования (он состоится завтра), взять да и утечь из кабинетов канцелярии главы государства просто так. Ясно и то, что сами сведения сделали достоянием гласности потому, что задание по подготовке визита было не только получено, но и стало выполняться.Макрон отправляется в Румынию с инспекцией французских военных подразделений, размещенных там. Как главнокомандующий — отправляется в войска, которые ему подчиняются. Подчиняются лишь ему, безусловно и абсолютно. Ведь, согласно статье 15 Конституции Пятой республики, армейские силы могут быть введены в действие единоличным решением хозяина Елисейского дворца в любой момент и в любой точке планеты за пределами страны. Президент отдает военнослужащим приказ, парламент же достаточно просто проинформировать об этом поступке лидера государства, согласие законодателей не требуется.Обладая подобными, практически королевскими, полномочиями, которые ничем и никем не могут быть ограничены, предшественники Макрона, понимая всю тяжесть ответственности перед лицом войны, как и перед лицом возможного после ее окончания мира, пользовались этими прерогативами в общем довольно аккуратно.И чем больше и длиннее по времени был их собственный опыт на полях сражений, тем меньше эти президенты были склонны размахивать шашками. И тем больше оснований их сегодня называть "голубями".Прошедший главные сражения еще Первой мировой, когда он был лейтенантом, пробывший в лагере военнопленных, Шарль де Голль приложил максимум усилий, чтобы завершить абсолютно бесцельное и убийственное — в том числе и для самих французов — многолетнее сражение за Алжир. Ему это стоило нескольких покушений от наиболее ретивых тогдашних сторонников идеи "Алжир — это Франция", но историческая правота генерала уже тогда была очевидной.Он же вывел Францию из всех военных структур НАТО, оставив за страной лишь членство в политическом совете Североатлантического альянса.Жак Ширак, записавшийся добровольцем сражаться в том же Алжире, проведший там все десять лет военной кампании, в течение своего президентства, во-первых, отменил призыв в армию и, во-вторых, резко отказался от участия в военной кампании в Ираке. Хотя руки, фигурально выражаясь, американцы ему ломали, чтобы Франция влезла в эту авантюру, будь здоров как. Однако тогда Париж устоял. И тут тоже историческая правота Ширака оказалась очевидной.Сменившие Ширака вначале Саркози, а затем Олланд, оба не нюхавшие пороху ни близко, ни издали (и потому настоящие "ястребы"), тут же отправили это важнейшее наследие голлизма не ввязываться в чужие (читай — за американские интересы) драки на помойку. Немедленно организовав и проведя военную кампанию вначале в Ливии. А затем поддержав в Сирии тех, кого Париж называл "умеренной антиасадовской оппозицией".И там, и там в результате либо непосредственной французской армейской интервенции, либо при тайной военной поддержке французскими властями, поставлявшими противникам законной сирийской власти и вооружения, и инструктаж, произошел чудовищный кровавый хаос и были убиты десятки тысяч человек.Да и сама французская столица, как и вся страна, полностью ощутили весь вес этих "дальновидных геополитических решений" на собственной шкуре. Они отозвались массовой гибелью людей от рук вернувшихся из Сирии террористов на парижских улицах и на набережной Ниццы. А также — никем не контролируемым притоком нелегалов из обоих этих государств.Геополитический кризис в отношениях России и Украины, который Запад в прессе и публично называет "сражением за свободу и демократию", проявил, как проявляет любое обострение, сущность сегодняшней внешней политики и объединенной Европы в целом, и стран, в это сообщество входящих. Среди них, этих стран, несмотря на все вот это "никогда больше", не оказалось ни одной "неястребиной". В том числе и потому, что практически никто из принимающих решения не знает, ни что такое армия, ни что такое военные действия.Именно поэтому эти люди довольно легко решают все, что связано с поставками тяжелых вооружений. То есть с дальнейшей эскалацией конфликта.Макрон может — не обязательно на следующей неделе, но в ближайшее время — отправиться в Киев не только для демонстрации публичной поддержки "сражения за свободу и демократию", но и чтобы объявить, что Франция начинает новую, дополнительную поставку самоходных гаубиц "Цезарь".Уже было поставлено шесть "цезарей", может быть поставлено еще столько же. Пресса говорит об этом вполне открыто и недвусмысленно. И никаких опровержений, касающихся уже этой информации, пока Елисейский дворец не выпустил.Отдельное "удовольствие" в данном случае могут получить в Берлине: ведь хотя производят "цезари" во Франции, но компания, их придумавшая и поставившая на поток, принадлежа французскому же государству, входит в германо-французский консорциум. Таким образом, Макрон, если и когда он действительно объявит о поставке новых гаубиц, поможет еще и Шольцу, которого упрекают в "нерешительности", а еще в "нежелании давать Украине тяжелое вооружение".Нынешний президент Франции таким решением перейдет символический Рубикон — и для себя как политика, и для национальных элит, которые вновь помогли ему избраться на высший пост в стране, и для брюссельского истеблишмента. Если прежде у него была главным образом лишь "ястребиная" риторика, то теперь он (если утечка, касающаяся поставки новой партии "цезарей" соответствует действительности) принимает исключительно "ястребиные" решения.Дата возможного визита на Украину, да еще с гаубицами в дипломатическом багаже, пусть пока и не определена, но сама поездка "с пушками в кармане" есть сигнал.Не избирателям (их точка зрения, их позиция, их озабоченности в этой геополитической партии не интересуют вообще никого), но — возможным оппонентам. "Вы можете сколько угодно рассуждать о том, что нынешняя политика приносит Франции вред, а французам — обнищание, но решаю тут все я. Ваш номер — шестнадцатый, сидите и ждите, когда вас вызовут".При практически гарантированном (за вычетом нескольких деталей, которыми можно и пренебречь) количестве будущих мандатов партии власти в Нацсобрании, при легкости принятия нужных Макрону и Ко законов как по повестке внутренней, так и по внешней шансов на изменение "ястребиного" курса Францией нет. По крайней мере, в ближайшее время.Народ, бунтарские интенции и привычки которого ну очень сильно преувеличены (во всяком случае, в европейском общественном сознании), молчит и молчать продолжит, поскольку ему есть чем заняться, считая деньги до получки.Франция, сегодня очень технично забывшая, что почти всеми своими победами и почти всеми своими свободами обязана, прямо или косвенно, русским воинам и их героизму что в Первой, что во Второй мировых войнах, хочет сделать новый шаг к эскалации геополитического кризиса в Европе.Как и в случае с Ливией и Сирией, не желая отдавать себе отчет в том, какими будут последствия у нового витка напряженности. Политическая близорукость властей может обойтись молчащему французскому народу не просто дорого, а исключительно дорого. И это не считая цены тех самых самоходных гаубиц, которые Макрон может решить поставить — вернее, подарить — Украине.
https://ria.ru/20220610/makron-1794520574.html
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788338703.html
https://ria.ru/20220603/makron-1793061632.html
https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html
https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html
https://ria.ru/20220607/ispug-1793626140.html
https://ria.ru/20220610/makron-1794631172.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
авторы, франция, украина, киев, нато, шарль де голль, жак ширак
Вчера, незадолго до начала действия запрета на любую агитацию, пропаганду и информацию, которая так или иначе может касаться выборов в Национальное собрание Франции, сразу несколько влиятельных медиа сообщили
, что "Елисейский дворец всерьез рассматривает возможность посещения Эммануэлем Макроном Киева в самое ближайшее время".
Затем, пару часов спустя, Елисейский дворец, не дезавуировав сам факт предполагаемого визита на Украину
, уточнил, что поездка состоится в момент, "когда она будет полезнее для президента Зеленского".
Дальше следовали протокольные фразы
о том, что "Франция
желает Украине победы, чтобы ее территориальная целостность была бы восстановлена, а сам конфликт между Россией
и Украиной завершен".
Информация такого рода и такого уровня не может, особенно накануне первого тура голосования (он состоится завтра), взять да и утечь из кабинетов канцелярии главы государства просто так. Ясно и то, что сами сведения сделали достоянием гласности потому, что задание по подготовке визита было не только получено, но и стало выполняться.
Макрон отправляется в Румынию
с инспекцией французских военных подразделений, размещенных там. Как главнокомандующий — отправляется в войска, которые ему подчиняются. Подчиняются лишь ему, безусловно и абсолютно. Ведь, согласно статье 15 Конституции Пятой республики, армейские силы могут быть введены в действие единоличным решением хозяина Елисейского дворца в любой момент и в любой точке планеты за пределами страны. Президент отдает военнослужащим приказ, парламент же достаточно просто проинформировать об этом поступке лидера государства, согласие законодателей не требуется.
Обладая подобными, практически королевскими, полномочиями, которые ничем и никем не могут быть ограничены, предшественники Макрона, понимая всю тяжесть ответственности перед лицом войны, как и перед лицом возможного после ее окончания мира, пользовались этими прерогативами в общем довольно аккуратно.
И чем больше и длиннее по времени был их собственный опыт на полях сражений, тем меньше эти президенты были склонны размахивать шашками. И тем больше оснований их сегодня называть "голубями".
Прошедший главные сражения еще Первой мировой, когда он был лейтенантом, пробывший в лагере военнопленных, Шарль де Голль
приложил максимум усилий, чтобы завершить абсолютно бесцельное и убийственное — в том числе и для самих французов — многолетнее сражение за Алжир
. Ему это стоило нескольких покушений от наиболее ретивых тогдашних сторонников идеи "Алжир — это Франция", но историческая правота генерала уже тогда была очевидной.
Он же вывел Францию из всех военных структур НАТО
, оставив за страной лишь членство в политическом совете Североатлантического альянса.
Жак Ширак
, записавшийся добровольцем сражаться в том же Алжире, проведший там все десять лет военной кампании, в течение своего президентства, во-первых, отменил призыв в армию и, во-вторых, резко отказался от участия в военной кампании в Ираке
. Хотя руки, фигурально выражаясь, американцы ему ломали, чтобы Франция влезла в эту авантюру, будь здоров как. Однако тогда Париж
устоял. И тут тоже историческая правота Ширака оказалась очевидной.
Сменившие Ширака вначале Саркози, а затем Олланд, оба не нюхавшие пороху ни близко, ни издали (и потому настоящие "ястребы"), тут же отправили это важнейшее наследие голлизма не ввязываться в чужие (читай — за американские интересы) драки на помойку. Немедленно организовав и проведя военную кампанию вначале в Ливии
. А затем поддержав в Сирии
тех, кого Париж называл "умеренной антиасадовской оппозицией".
И там, и там в результате либо непосредственной французской армейской интервенции, либо при тайной военной поддержке французскими властями, поставлявшими противникам законной сирийской власти и вооружения, и инструктаж, произошел чудовищный кровавый хаос и были убиты десятки тысяч человек.
Да и сама французская столица, как и вся страна, полностью ощутили весь вес этих "дальновидных геополитических решений" на собственной шкуре. Они отозвались массовой гибелью людей от рук вернувшихся из Сирии террористов на парижских улицах и на набережной Ниццы
. А также — никем не контролируемым притоком нелегалов из обоих этих государств.
Геополитический кризис в отношениях России и Украины, который Запад в прессе и публично называет "сражением за свободу и демократию", проявил, как проявляет любое обострение, сущность сегодняшней внешней политики и объединенной Европы
в целом, и стран, в это сообщество входящих. Среди них, этих стран, несмотря на все вот это "никогда больше", не оказалось ни одной "неястребиной". В том числе и потому, что практически никто из принимающих решения не знает, ни что такое армия, ни что такое военные действия.
Именно поэтому эти люди довольно легко решают все, что связано с поставками тяжелых вооружений. То есть с дальнейшей эскалацией конфликта.
Макрон может — не обязательно на следующей неделе, но в ближайшее время — отправиться в Киев
не только для демонстрации публичной поддержки "сражения за свободу и демократию", но и чтобы объявить, что Франция начинает новую, дополнительную поставку самоходных гаубиц "Цезарь".
Уже было поставлено шесть "цезарей", может быть поставлено еще столько же. Пресса говорит об этом вполне открыто и недвусмысленно. И никаких опровержений, касающихся уже этой информации, пока Елисейский дворец не выпустил
.
Отдельное "удовольствие" в данном случае могут получить в Берлине
: ведь хотя производят "цезари" во Франции, но компания, их придумавшая и поставившая на поток, принадлежа французскому же государству, входит в германо-французский консорциум. Таким образом, Макрон, если и когда он действительно объявит о поставке новых гаубиц, поможет еще и Шольцу, которого упрекают в "нерешительности", а еще в "нежелании давать Украине тяжелое вооружение".
Нынешний президент Франции таким решением перейдет символический Рубикон — и для себя как политика, и для национальных элит, которые вновь помогли ему избраться на высший пост в стране, и для брюссельского истеблишмента. Если прежде у него была главным образом лишь "ястребиная" риторика, то теперь он (если утечка, касающаяся поставки новой партии "цезарей" соответствует действительности) принимает исключительно "ястребиные" решения.
Дата возможного визита на Украину, да еще с гаубицами в дипломатическом багаже, пусть пока и не определена, но сама поездка "с пушками в кармане" есть сигнал.
Не избирателям (их точка зрения, их позиция, их озабоченности в этой геополитической партии не интересуют вообще никого), но — возможным оппонентам. "Вы можете сколько угодно рассуждать о том, что нынешняя политика приносит Франции вред, а французам — обнищание, но решаю тут все я. Ваш номер — шестнадцатый, сидите и ждите, когда вас вызовут".
При практически гарантированном (за вычетом нескольких деталей, которыми можно и пренебречь) количестве будущих мандатов партии власти в Нацсобрании, при легкости принятия нужных Макрону и Ко законов как по повестке внутренней, так и по внешней шансов на изменение "ястребиного" курса Францией нет. По крайней мере, в ближайшее время.
Народ, бунтарские интенции и привычки которого ну очень сильно преувеличены (во всяком случае, в европейском общественном сознании), молчит и молчать продолжит, поскольку ему есть чем заняться, считая деньги до получки.
Франция, сегодня очень технично забывшая, что почти всеми своими победами и почти всеми своими свободами обязана, прямо или косвенно, русским воинам и их героизму что в Первой, что во Второй мировых войнах, хочет сделать новый шаг к эскалации геополитического кризиса в Европе.
Как и в случае с Ливией и Сирией, не желая отдавать себе отчет в том, какими будут последствия у нового витка напряженности. Политическая близорукость властей может обойтись молчащему французскому народу не просто дорого, а исключительно дорого. И это не считая цены тех самых самоходных гаубиц, которые Макрон может решить поставить — вернее, подарить — Украине.