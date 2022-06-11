https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы

Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы - РИА Новости, 11.06.2022

Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы

Вчера, незадолго до начала действия запрета на любую агитацию, пропаганду и информацию, которая так или иначе может касаться выборов в Национальное собрание... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:09

авторы

франция

украина

киев

нато

шарль де голль

жак ширак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794683399_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_02c1072575bc5be6d1978ace2d34d4b2.jpg

Вчера, незадолго до начала действия запрета на любую агитацию, пропаганду и информацию, которая так или иначе может касаться выборов в Национальное собрание Франции, сразу несколько влиятельных медиа сообщили, что "Елисейский дворец всерьез рассматривает возможность посещения Эммануэлем Макроном Киева в самое ближайшее время".Затем, пару часов спустя, Елисейский дворец, не дезавуировав сам факт предполагаемого визита на Украину, уточнил, что поездка состоится в момент, "когда она будет полезнее для президента Зеленского".Дальше следовали протокольные фразы о том, что "Франция желает Украине победы, чтобы ее территориальная целостность была бы восстановлена, а сам конфликт между Россией и Украиной завершен".Информация такого рода и такого уровня не может, особенно накануне первого тура голосования (он состоится завтра), взять да и утечь из кабинетов канцелярии главы государства просто так. Ясно и то, что сами сведения сделали достоянием гласности потому, что задание по подготовке визита было не только получено, но и стало выполняться.Макрон отправляется в Румынию с инспекцией французских военных подразделений, размещенных там. Как главнокомандующий — отправляется в войска, которые ему подчиняются. Подчиняются лишь ему, безусловно и абсолютно. Ведь, согласно статье 15 Конституции Пятой республики, армейские силы могут быть введены в действие единоличным решением хозяина Елисейского дворца в любой момент и в любой точке планеты за пределами страны. Президент отдает военнослужащим приказ, парламент же достаточно просто проинформировать об этом поступке лидера государства, согласие законодателей не требуется.Обладая подобными, практически королевскими, полномочиями, которые ничем и никем не могут быть ограничены, предшественники Макрона, понимая всю тяжесть ответственности перед лицом войны, как и перед лицом возможного после ее окончания мира, пользовались этими прерогативами в общем довольно аккуратно.И чем больше и длиннее по времени был их собственный опыт на полях сражений, тем меньше эти президенты были склонны размахивать шашками. И тем больше оснований их сегодня называть "голубями".Прошедший главные сражения еще Первой мировой, когда он был лейтенантом, пробывший в лагере военнопленных, Шарль де Голль приложил максимум усилий, чтобы завершить абсолютно бесцельное и убийственное — в том числе и для самих французов — многолетнее сражение за Алжир. Ему это стоило нескольких покушений от наиболее ретивых тогдашних сторонников идеи "Алжир — это Франция", но историческая правота генерала уже тогда была очевидной.Он же вывел Францию из всех военных структур НАТО, оставив за страной лишь членство в политическом совете Североатлантического альянса.Жак Ширак, записавшийся добровольцем сражаться в том же Алжире, проведший там все десять лет военной кампании, в течение своего президентства, во-первых, отменил призыв в армию и, во-вторых, резко отказался от участия в военной кампании в Ираке. Хотя руки, фигурально выражаясь, американцы ему ломали, чтобы Франция влезла в эту авантюру, будь здоров как. Однако тогда Париж устоял. И тут тоже историческая правота Ширака оказалась очевидной.Сменившие Ширака вначале Саркози, а затем Олланд, оба не нюхавшие пороху ни близко, ни издали (и потому настоящие "ястребы"), тут же отправили это важнейшее наследие голлизма не ввязываться в чужие (читай — за американские интересы) драки на помойку. Немедленно организовав и проведя военную кампанию вначале в Ливии. А затем поддержав в Сирии тех, кого Париж называл "умеренной антиасадовской оппозицией".И там, и там в результате либо непосредственной французской армейской интервенции, либо при тайной военной поддержке французскими властями, поставлявшими противникам законной сирийской власти и вооружения, и инструктаж, произошел чудовищный кровавый хаос и были убиты десятки тысяч человек.Да и сама французская столица, как и вся страна, полностью ощутили весь вес этих "дальновидных геополитических решений" на собственной шкуре. Они отозвались массовой гибелью людей от рук вернувшихся из Сирии террористов на парижских улицах и на набережной Ниццы. А также — никем не контролируемым притоком нелегалов из обоих этих государств.Геополитический кризис в отношениях России и Украины, который Запад в прессе и публично называет "сражением за свободу и демократию", проявил, как проявляет любое обострение, сущность сегодняшней внешней политики и объединенной Европы в целом, и стран, в это сообщество входящих. Среди них, этих стран, несмотря на все вот это "никогда больше", не оказалось ни одной "неястребиной". В том числе и потому, что практически никто из принимающих решения не знает, ни что такое армия, ни что такое военные действия.Именно поэтому эти люди довольно легко решают все, что связано с поставками тяжелых вооружений. То есть с дальнейшей эскалацией конфликта.Макрон может — не обязательно на следующей неделе, но в ближайшее время — отправиться в Киев не только для демонстрации публичной поддержки "сражения за свободу и демократию", но и чтобы объявить, что Франция начинает новую, дополнительную поставку самоходных гаубиц "Цезарь".Уже было поставлено шесть "цезарей", может быть поставлено еще столько же. Пресса говорит об этом вполне открыто и недвусмысленно. И никаких опровержений, касающихся уже этой информации, пока Елисейский дворец не выпустил.Отдельное "удовольствие" в данном случае могут получить в Берлине: ведь хотя производят "цезари" во Франции, но компания, их придумавшая и поставившая на поток, принадлежа французскому же государству, входит в германо-французский консорциум. Таким образом, Макрон, если и когда он действительно объявит о поставке новых гаубиц, поможет еще и Шольцу, которого упрекают в "нерешительности", а еще в "нежелании давать Украине тяжелое вооружение".Нынешний президент Франции таким решением перейдет символический Рубикон — и для себя как политика, и для национальных элит, которые вновь помогли ему избраться на высший пост в стране, и для брюссельского истеблишмента. Если прежде у него была главным образом лишь "ястребиная" риторика, то теперь он (если утечка, касающаяся поставки новой партии "цезарей" соответствует действительности) принимает исключительно "ястребиные" решения.Дата возможного визита на Украину, да еще с гаубицами в дипломатическом багаже, пусть пока и не определена, но сама поездка "с пушками в кармане" есть сигнал.Не избирателям (их точка зрения, их позиция, их озабоченности в этой геополитической партии не интересуют вообще никого), но — возможным оппонентам. "Вы можете сколько угодно рассуждать о том, что нынешняя политика приносит Франции вред, а французам — обнищание, но решаю тут все я. Ваш номер — шестнадцатый, сидите и ждите, когда вас вызовут".При практически гарантированном (за вычетом нескольких деталей, которыми можно и пренебречь) количестве будущих мандатов партии власти в Нацсобрании, при легкости принятия нужных Макрону и Ко законов как по повестке внутренней, так и по внешней шансов на изменение "ястребиного" курса Францией нет. По крайней мере, в ближайшее время.Народ, бунтарские интенции и привычки которого ну очень сильно преувеличены (во всяком случае, в европейском общественном сознании), молчит и молчать продолжит, поскольку ему есть чем заняться, считая деньги до получки.Франция, сегодня очень технично забывшая, что почти всеми своими победами и почти всеми своими свободами обязана, прямо или косвенно, русским воинам и их героизму что в Первой, что во Второй мировых войнах, хочет сделать новый шаг к эскалации геополитического кризиса в Европе.Как и в случае с Ливией и Сирией, не желая отдавать себе отчет в том, какими будут последствия у нового витка напряженности. Политическая близорукость властей может обойтись молчащему французскому народу не просто дорого, а исключительно дорого. И это не считая цены тех самых самоходных гаубиц, которые Макрон может решить поставить — вернее, подарить — Украине.

https://ria.ru/20220610/makron-1794520574.html

https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788338703.html

https://ria.ru/20220603/makron-1793061632.html

https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html

https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html

https://ria.ru/20220607/ispug-1793626140.html

https://ria.ru/20220610/makron-1794631172.html

франция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, франция, украина, киев, нато, шарль де голль, жак ширак