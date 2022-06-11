https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794730442.html

Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ

Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ - РИА Новости, 11.06.2022

Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ

Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ - при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:35

2022-06-11T10:35

2022-06-11T10:35

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

почта банк

ипотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790217602_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_628ef52f5c07169a6915319758a27f70.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ - при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые участники рынка сделали это даже заранее, не дожидаясь решения регулятора.Что касается ставок по вкладам, то большинство опрошенных банков хотят последить за конкурентами и сформировать ставки с учетом их решений.ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Согласно ожиданиям ВТБ, средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России на этом фоне продолжат снижение и в ближайшее время достигнут уровня 6-8%."Можно ожидать, что в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года. Кроме того, по мере стабилизации ситуации на банковском рынке и выравнивания уровня ставок будет происходить постепенное возвращение к классической схеме формирования доходности по вкладам: чем больше срок - тем больше ставка. Пока на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах - это 3-6 месяцев", - говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.Некоторые участники рынка уже озвучили свои решения, подтверждающие такой прогноз. Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, "Ак Барс Банк" планирует сделать это с 13 июня.АТБ пересмотрит ставки по накопительным счетам, по вкладам пересмотра не планируется. А вот по кредитам ставки банк будет снижать.Банк "Зенит" также сообщил, что пересмотрит ставки по кредитным продуктам в ближайшее время. Абсолют-банк свои ставки снизил, не дожидаясь решения регулятора.Промсвязьбанк улучшит условия по потребительским кредитам - скоро ставки будут снижены в среднем на 2-3 процентных пункта. Банк "Открытие" в ближайшее время планирует корректировку ценовых условий по классическим продуктам.Остальные участники рынка высказались более осторожно, сообщив, что решения по депозитам и кредитам будут принимать с оглядкой на конкурентную среду и с учетом комплекса факторов. Об этом сообщили, например, в банке "Русский Стандарт", ВТБ, Московском кредитном банке, банке "Хоум кредит". В Совкомбанке сказали, что решение об изменении ставок пока не принято - банк планирует вернуться к вопросу на следующей неделе.При этом директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко предупредил, что в краткосрочной перспективе разместить вклады под двузначную ставку уже не получится.

https://ria.ru/20220610/reytingi-1794691385.html

https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html

https://realty.ria.ru/20220607/nostroy-1793702296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, почта банк, ипотека