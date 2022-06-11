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Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ - РИА Новости, 11.06.2022
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Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ
Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ - РИА Новости, 11.06.2022
Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ
Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ - при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:35
2022-06-11T10:35
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
почта банк
ипотека
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ - при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые участники рынка сделали это даже заранее, не дожидаясь решения регулятора.Что касается ставок по вкладам, то большинство опрошенных банков хотят последить за конкурентами и сформировать ставки с учетом их решений.ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Согласно ожиданиям ВТБ, средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России на этом фоне продолжат снижение и в ближайшее время достигнут уровня 6-8%."Можно ожидать, что в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года. Кроме того, по мере стабилизации ситуации на банковском рынке и выравнивания уровня ставок будет происходить постепенное возвращение к классической схеме формирования доходности по вкладам: чем больше срок - тем больше ставка. Пока на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах - это 3-6 месяцев", - говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.Некоторые участники рынка уже озвучили свои решения, подтверждающие такой прогноз. Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, "Ак Барс Банк" планирует сделать это с 13 июня.АТБ пересмотрит ставки по накопительным счетам, по вкладам пересмотра не планируется. А вот по кредитам ставки банк будет снижать.Банк "Зенит" также сообщил, что пересмотрит ставки по кредитным продуктам в ближайшее время. Абсолют-банк свои ставки снизил, не дожидаясь решения регулятора.Промсвязьбанк улучшит условия по потребительским кредитам - скоро ставки будут снижены в среднем на 2-3 процентных пункта. Банк "Открытие" в ближайшее время планирует корректировку ценовых условий по классическим продуктам.Остальные участники рынка высказались более осторожно, сообщив, что решения по депозитам и кредитам будут принимать с оглядкой на конкурентную среду и с учетом комплекса факторов. Об этом сообщили, например, в банке "Русский Стандарт", ВТБ, Московском кредитном банке, банке "Хоум кредит". В Совкомбанке сказали, что решение об изменении ставок пока не принято - банк планирует вернуться к вопросу на следующей неделе.При этом директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко предупредил, что в краткосрочной перспективе разместить вклады под двузначную ставку уже не получится.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, почта банк, ипотека
10:35 11.06.2022
 
Кредиты в российских банках подешевеют вслед за снижением ставки ЦБ

Банки России готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ - при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые участники рынка сделали это даже заранее, не дожидаясь решения регулятора.
Что касается ставок по вкладам, то большинство опрошенных банков хотят последить за конкурентами и сформировать ставки с учетом их решений.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 21:29
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Согласно ожиданиям ВТБ, средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России на этом фоне продолжат снижение и в ближайшее время достигнут уровня 6-8%.
"Можно ожидать, что в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года. Кроме того, по мере стабилизации ситуации на банковском рынке и выравнивания уровня ставок будет происходить постепенное возвращение к классической схеме формирования доходности по вкладам: чем больше срок - тем больше ставка. Пока на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах - это 3-6 месяцев", - говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.
Некоторые участники рынка уже озвучили свои решения, подтверждающие такой прогноз. Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, "Ак Барс Банк" планирует сделать это с 13 июня.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:11
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
АТБ пересмотрит ставки по накопительным счетам, по вкладам пересмотра не планируется. А вот по кредитам ставки банк будет снижать.
Банк "Зенит" также сообщил, что пересмотрит ставки по кредитным продуктам в ближайшее время. Абсолют-банк свои ставки снизил, не дожидаясь решения регулятора.
Промсвязьбанк улучшит условия по потребительским кредитам - скоро ставки будут снижены в среднем на 2-3 процентных пункта. Банк "Открытие" в ближайшее время планирует корректировку ценовых условий по классическим продуктам.
Остальные участники рынка высказались более осторожно, сообщив, что решения по депозитам и кредитам будут принимать с оглядкой на конкурентную среду и с учетом комплекса факторов. Об этом сообщили, например, в банке "Русский Стандарт", ВТБ, Московском кредитном банке, банке "Хоум кредит". В Совкомбанке сказали, что решение об изменении ставок пока не принято - банк планирует вернуться к вопросу на следующей неделе.
При этом директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко предупредил, что в краткосрочной перспективе разместить вклады под двузначную ставку уже не получится.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:33Льготная ипотека
НОСТРОЙ: ставку по льготной ипотеке нужно опустить ниже 7%
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБПочта банкИпотека
 
 
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