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Число иностранных ретейлеров в России за два года сократилось почти вдвое - РИА Новости, 11.06.2022
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Число иностранных ретейлеров в России за два года сократилось почти вдвое
Число иностранных ретейлеров в России за два года сократилось почти вдвое - РИА Новости, 11.06.2022
Число иностранных ретейлеров в России за два года сократилось почти вдвое
Число ретейлеров с иностранными учредителями в России сократилось за два года почти наполовину, при этом снижение было планомерным в течение всего времени,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:24
2022-06-11T09:28
экономика
россия
api
яндекс.маркет
ozon
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число ретейлеров с иностранными учредителями в России сократилось за два года почти наполовину, при этом снижение было планомерным в течение всего времени, сообщили РИА Новости аналитики API (сервис по автоматизации проверки контрагентов) "Контур.Фокуса"."С января 2020 года по июнь 2022 года, таких компаний (ретейлеров с иностранным учредителями - ред.) стало меньше на 45%. Было 1838, а стало 1015... Это снижение было планомерным в течение всего рассматриваемого периода, а доля организаций с иностранными учредителями также уменьшилась с 0,7% до 0,49%", - говорится в исследовании аналитиков о том, как изменился рынок ритейла.При этом с начала 2020 года объем розничной торговли в России уменьшился на 6%. Так, в январе 2020 года было зарегистрировано 1,5 миллиона организаций, а "сегодня их количество составляет 1,4 миллиона". Самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020 года по февраль 2021 года (с 1,44 до 1,26 миллиона), затем число организаций начало плавно восстанавливаться.Кроме того, с 1 июня 2020 года по 1 июня прошлого года количество компаний в большинстве отраслей существенно снизилось. Заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (18,22%), "прочими товарами" (15,05%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), а также топливом и смазочными материалами (10,53%)."К июню 2022 года фаза сильного спада в большинстве отраслей прекратилась, а некоторые компании даже показали заметный рост. Например, категория "Прочая торговля" - она разрослась почти на 55%. На это повлияла переориентация розничных продавцов в сторону маркетплейсов ("Яндекс.Маркет", Ozon, Wildberries и других)", - отметила руководитель проекта API Елена Катаева.
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экономика, россия, api, яндекс.маркет, ozon
09:24 11.06.2022 (обновлено: 09:28 11.06.2022)
 
Число иностранных ретейлеров в России за два года сократилось почти вдвое

Опрос "Контур.Фокуса": число иностранных ретейлеров в России за два года сократилось вдвое

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСклад магазина
Склад магазина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число ретейлеров с иностранными учредителями в России сократилось за два года почти наполовину, при этом снижение было планомерным в течение всего времени, сообщили РИА Новости аналитики API (сервис по автоматизации проверки контрагентов) "Контур.Фокуса".
"С января 2020 года по июнь 2022 года, таких компаний (ретейлеров с иностранным учредителями - ред.) стало меньше на 45%. Было 1838, а стало 1015... Это снижение было планомерным в течение всего рассматриваемого периода, а доля организаций с иностранными учредителями также уменьшилась с 0,7% до 0,49%", - говорится в исследовании аналитиков о том, как изменился рынок ритейла.
При этом с начала 2020 года объем розничной торговли в России уменьшился на 6%. Так, в январе 2020 года было зарегистрировано 1,5 миллиона организаций, а "сегодня их количество составляет 1,4 миллиона". Самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020 года по февраль 2021 года (с 1,44 до 1,26 миллиона), затем число организаций начало плавно восстанавливаться.
Кроме того, с 1 июня 2020 года по 1 июня прошлого года количество компаний в большинстве отраслей существенно снизилось. Заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (18,22%), "прочими товарами" (15,05%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), а также топливом и смазочными материалами (10,53%).
"К июню 2022 года фаза сильного спада в большинстве отраслей прекратилась, а некоторые компании даже показали заметный рост. Например, категория "Прочая торговля" - она разрослась почти на 55%. На это повлияла переориентация розничных продавцов в сторону маркетплейсов ("Яндекс.Маркет", Ozon, Wildberries и других)", - отметила руководитель проекта API Елена Катаева.
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