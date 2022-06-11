Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/dvizhenie-1794751642.html
Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения
Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения - РИА Новости, 11.06.2022
Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения
Правительство РФ одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у получающих права,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:44
2022-06-11T12:44
россия
общество
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752135126_0:324:2550:1758_1920x0_80_0_0_1a48898dfbd17c2ed7d99a8cf109590c.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у получающих права, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект разработан из-за необходимости повышения безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у лиц, получающих право на управление транспортными средствами.
https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752135126_0:327:2082:1889_1920x0_80_0_0_1bcc2193d83727c3d4238e3160a0c25b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, правительство рф
12:44 11.06.2022
 
Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения

Правительство одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили такси на Моховой улице в Москве
Автомобили такси на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобили такси на Моховой улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у получающих права, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект разработан из-за необходимости повышения безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у лиц, получающих право на управление транспортными средствами.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 21:18
Водителям, попавшимся пьяными и без прав, усложнят сдачу экзамена в ГИБДД
 
РоссияОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала