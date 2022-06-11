https://ria.ru/20220611/dvizhenie-1794751642.html

Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения

Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения - РИА Новости, 11.06.2022

Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у получающих права,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:44

2022-06-11T12:44

2022-06-11T12:44

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общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у получающих права, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект разработан из-за необходимости повышения безопасности дорожного движения путем обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у лиц, получающих право на управление транспортными средствами.

https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф