https://ria.ru/20220611/doplaty-1794794140.html

Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров - РИА Новости, 11.06.2022

Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:37

2022-06-11T18:37

2022-06-11T18:37

общество

россия

пенсионный фонд рф

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации, документ опубликован на портале правовой информации.В частности, страхователи, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и страхователи, относящиеся к организациям угольной промышленности, имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в отношении каждого работающего у них застрахованного лица представляют в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии и сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, с разбивкой по месяцам отчетного периода.Кроме того, законом предусматривается, что взаимодействие территориальных органов ПФР по истребованию документов, содержащих сведения о гражданине в целях его пенсионного обеспечения, будет осуществляться непосредственно с государственными и муниципальными архивами, что даст возможность значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий, а также позволит снизить количество обращений граждан в архивные организации и количество проверок архивных документов, представленных в органы ПФР лично гражданами.

https://ria.ru/20220611/pensii-1794789151.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, пенсионный фонд рф, владимир путин