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Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров
Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров - РИА Новости, 11.06.2022
Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:37
2022-06-11T18:37
общество
россия
пенсионный фонд рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации, документ опубликован на портале правовой информации.В частности, страхователи, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и страхователи, относящиеся к организациям угольной промышленности, имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в отношении каждого работающего у них застрахованного лица представляют в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии и сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, с разбивкой по месяцам отчетного периода.Кроме того, законом предусматривается, что взаимодействие территориальных органов ПФР по истребованию документов, содержащих сведения о гражданине в целях его пенсионного обеспечения, будет осуществляться непосредственно с государственными и муниципальными архивами, что даст возможность значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий, а также позволит снизить количество обращений граждан в архивные организации и количество проверок архивных документов, представленных в органы ПФР лично гражданами.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, владимир путин
18:37 11.06.2022
 
Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

Путин подписал закон, уточняющий назначение пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации, документ опубликован на портале правовой информации.
В частности, страхователи, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и страхователи, относящиеся к организациям угольной промышленности, имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в отношении каждого работающего у них застрахованного лица представляют в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии и сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, с разбивкой по месяцам отчетного периода.
Кроме того, законом предусматривается, что взаимодействие территориальных органов ПФР по истребованию документов, содержащих сведения о гражданине в целях его пенсионного обеспечения, будет осуществляться непосредственно с государственными и муниципальными архивами, что даст возможность значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий, а также позволит снизить количество обращений граждан в архивные организации и количество проверок архивных документов, представленных в органы ПФР лично гражданами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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