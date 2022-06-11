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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 16.50 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:12
2022-06-11T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
17:12 11.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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