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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 16.50 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:12

2022-06-11T17:12

2022-06-11T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика