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Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку
Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку
Украинские войска в 16.05 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:45
2022-06-11T16:45
2022-06-11T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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стирол
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.05 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
16:45 11.06.2022 (обновлено: 16:46 11.06.2022)
Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Горловке