https://ria.ru/20220611/donbass-1794784218.html

Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку

Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли "Градами" Горловку

Украинские войска в 16.05 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:45

2022-06-11T16:45

2022-06-11T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.05 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол