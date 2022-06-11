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ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из "Града"

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из "Града" - РИА Новости, 11.06.2022

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:56

2022-06-11T13:56

2022-06-11T15:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, в 13:15 ВСУ выпустили десять ракет по Куйбышевскому району Донецка. Это не первый обстрел за сегодня: с утра украинские силовики как минимум пять раз открывали огонь из 122-миллиметровых орудий по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам столицы ДНР.Помимо этого, обстрелам подверглись поселки Гольмовский, Доломитное, Байрак, города Ясиноватая, Горловка, Макеевка и другие населенные пункты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия