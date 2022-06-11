https://ria.ru/20220611/donbass-1794751775.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 11.25 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:46

2022-06-11T12:46

2022-06-11T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787528562_0:252:3004:1942_1920x0_80_0_0_f445f9601c6b81126f9987bef850e3e8.jpg

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), украина