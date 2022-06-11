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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 11.25 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:46
2022-06-11T12:46
2022-06-11T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), украина
12:46 11.06.2022 (обновлено: 13:46 11.06.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку