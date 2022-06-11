https://ria.ru/20220611/donbass-1794732507.html

Украинские войска за 115 дней эскалации обстреляли ДНР 4,1 тысячи раз

Украинские войска за 115 дней эскалации обстреляли ДНР 4,1 тысячи раз - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска за 115 дней эскалации обстреляли ДНР 4,1 тысячи раз

Украинские войска 4,1 тысячи раз обстреляли ДНР за 115 дней эскалации, погибли 167 мирных жителей, 771 получил ранения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:44

2022-06-11T10:44

2022-06-11T10:46

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска 4,1 тысячи раз обстреляли ДНР за 115 дней эскалации, погибли 167 мирных жителей, 771 получил ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 115 дней эскалации погибли 167 гражданских лиц, в том числе 8 детей. Ранения различной степени тяжести получило 771 гражданское лицо, в том числе 57 детей… За 115 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4196 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3878", - говорится в сообщении.Отмечается, что были зафиксированы повреждения: 4319 жилых домостроений, 920 объектов гражданской инфраструктуры, 475 транспортных средств.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк