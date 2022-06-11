https://ria.ru/20220611/donbass-1794725497.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 09.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:57

2022-06-11T09:57

2022-06-11T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), украина