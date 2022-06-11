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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/donbass-1794725497.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 09.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:57
2022-06-11T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), украина
09:57 11.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными снарядами

© AP Photo / Bernat ArmangueВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Военнослужащий ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Украина
 
 
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