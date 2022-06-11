https://ria.ru/20220611/donbass-1794716356.html
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены - РИА Новости, 11.06.2022
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены
Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:21
2022-06-11T08:21
2022-06-11T08:21
в мире
луганская народная республика
старобельск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455159_0:397:2936:2048_1920x0_80_0_0_b514544e037b6036fa6d537f99a38160.jpg
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 11 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным предпринимателям.На встрече с общественностью Старобельска местные жители пожаловались Пасечнику на высокие цены в магазинах. Глава ЛНР предположил, что дело в недобросовестных торговцах, необоснованно завышающих цены."Будем лишать их лицензии и передавать объекты собственности - магазины и все остальное - более порядочным, тем, кто будет понимать. У нас в республике разрешена наценка в 15 процентов - все", - ответил Пасечник.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
луганская народная республика
старобельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ede7c91bb48a3af49a6b3bab8ed1e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, старобельск
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены
Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих розничные цены