https://ria.ru/20220611/donbass-1794716356.html

Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены

Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены - РИА Новости, 11.06.2022

Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены

Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:21

2022-06-11T08:21

2022-06-11T08:21

в мире

луганская народная республика

старобельск

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 11 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным предпринимателям.На встрече с общественностью Старобельска местные жители пожаловались Пасечнику на высокие цены в магазинах. Глава ЛНР предположил, что дело в недобросовестных торговцах, необоснованно завышающих цены."Будем лишать их лицензии и передавать объекты собственности - магазины и все остальное - более порядочным, тем, кто будет понимать. У нас в республике разрешена наценка в 15 процентов - все", - ответил Пасечник.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

луганская народная республика

старобельск

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в мире, луганская народная республика, старобельск