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Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены - РИА Новости, 11.06.2022
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Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены - РИА Новости, 11.06.2022
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены
Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:21
2022-06-11T08:21
в мире
луганская народная республика
старобельск
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 11 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным предпринимателям.На встрече с общественностью Старобельска местные жители пожаловались Пасечнику на высокие цены в магазинах. Глава ЛНР предположил, что дело в недобросовестных торговцах, необоснованно завышающих цены."Будем лишать их лицензии и передавать объекты собственности - магазины и все остальное - более порядочным, тем, кто будет понимать. У нас в республике разрешена наценка в 15 процентов - все", - ответил Пасечник.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, луганская народная республика, старобельск
08:21 11.06.2022
 
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих цены

Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих розничные цены

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМестные жители на рынке
Местные жители на рынке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости
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Местные жители на рынке. Архивное фото
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 11 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал лишать лицензии нерадивых торговцев, завышающих розничные цены, и передавать их торговые точки более добросовестным предпринимателям.
На встрече с общественностью Старобельска местные жители пожаловались Пасечнику на высокие цены в магазинах. Глава ЛНР предположил, что дело в недобросовестных торговцах, необоснованно завышающих цены.
"Будем лишать их лицензии и передавать объекты собственности - магазины и все остальное - более порядочным, тем, кто будет понимать. У нас в республике разрешена наценка в 15 процентов - все", - ответил Пасечник.
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