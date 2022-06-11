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Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град"
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град"
Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:22
2022-06-11T21:22
2022-06-11T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - заявило представительство в Telegram-канале.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному