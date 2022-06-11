https://ria.ru/20220611/dnr-1794809895.html

Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град"

Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из БМ-21 "Град"

Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:22

2022-06-11T21:22

2022-06-11T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - заявило представительство в Telegram-канале.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр