https://ria.ru/20220611/dnr-1794799473.html

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:22

2022-06-11T19:22

2022-06-11T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

украина

красногоровка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, красногоровка