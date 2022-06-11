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Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:22
2022-06-11T19:22
2022-06-11T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
красногоровка
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, красногоровка
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 15 мин
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров