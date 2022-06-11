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Двое военнослужащих ДНР погибли, четверо получили ранения
Двое военнослужащих ДНР погибли, четверо получили ранения - РИА Новости, 11.06.2022
Двое военнослужащих ДНР погибли, четверо получили ранения
Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:20
2022-06-11T19:20
2022-06-11T19:20
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и четверо получили ранения", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
Двое военнослужащих ДНР погибли, четверо получили ранения
Народная милиция: двое военнослужащих ДНР погибли, четверо получили ранения