https://ria.ru/20220611/dnr-1794797712.html

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ

Один мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:05

2022-06-11T19:05

2022-06-11T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

центральный банк рф (цб рф)

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Один мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мирный житель. В результате обстрела ул. Космонавтов повреждения получил ряд жилых домов, ранен мужчина 1963 г.р. Доставлен в ЦБ №17", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, центральный банк рф (цб рф)