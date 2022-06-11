https://ria.ru/20220611/dnr-1794797712.html
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ
Один мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:05
2022-06-11T19:05
2022-06-11T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
центральный банк рф (цб рф)
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Один мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мирный житель. В результате обстрела ул. Космонавтов повреждения получил ряд жилых домов, ранен мужчина 1963 г.р. Доставлен в ЦБ №17", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, центральный банк рф (цб рф)
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка ВСУ
Штаб обороны ДНР: во время обстрела Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель