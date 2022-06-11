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В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/chekhiya-1794783473.html
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации
На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:40
2022-06-11T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
милош земан
украина
чехия
киев
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в субботу Чешское ТВ со ссылкой на главу МИД Яна Липавского.По словам Липавского, дипведомство проверяет обстоятельства смерти данного гражданина, сотрудничает в этом с украинскими коллегами и ищет контакт с родственниками погибшего.Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева иностранцев."Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс", - сказал Липавский, добавив, что его ведомство располагает определенной информацией лишь о чешских журналистах и работниках гуманитарных миссий, действующих на Украине.Согласно информации собкора Чешского ТВ на Украине, погибшего звали Михал, он присоединился к ВС Украины несколько месяцев назад. По данным журналиста, доброволец погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных силах других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии. Позднее, 11 мая, пресс-секретарь проинформировал о том, что Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.Позднее, 24 мая, 1 и 8 июня Овчачек сообщал о том, что президент, в соответствии с отрицательной рекомендацией минобороны и МВД страны, отказал ряду граждан в их просьбе о присоединении к ВС Украины. Их число составило в общей сложности 218 человек.
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в мире, милош земан, украина, чехия, киев
16:40 11.06.2022 (обновлено: 16:41 11.06.2022)
 
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации

Глава МИД Чехии Липавский: в Донецкой области погиб один гражданин страны

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в субботу Чешское ТВ со ссылкой на главу МИД Яна Липавского.
"Могу подтвердить, что на Украине умер один чешский гражданин, это произошло в Донецкой области. В воскресенье тело этого гражданина должно быть перевезено в Харьковскую область", - цитирует ТВ главу МИД.
По словам Липавского, дипведомство проверяет обстоятельства смерти данного гражданина, сотрудничает в этом с украинскими коллегами и ищет контакт с родственниками погибшего.
Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева иностранцев.
"Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс", - сказал Липавский, добавив, что его ведомство располагает определенной информацией лишь о чешских журналистах и работниках гуманитарных миссий, действующих на Украине.
Согласно информации собкора Чешского ТВ на Украине, погибшего звали Михал, он присоединился к ВС Украины несколько месяцев назад. По данным журналиста, доброволец погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.
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Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных силах других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.
В марте этого года пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии. Позднее, 11 мая, пресс-секретарь проинформировал о том, что Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.
Позднее, 24 мая, 1 и 8 июня Овчачек сообщал о том, что президент, в соответствии с отрицательной рекомендацией минобороны и МВД страны, отказал ряду граждан в их просьбе о присоединении к ВС Украины. Их число составило в общей сложности 218 человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМилош ЗеманУкраинаЧехияКиев
 
 
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