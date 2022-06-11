https://ria.ru/20220611/chekhiya-1794783473.html

В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации

В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022

В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации

На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:40

2022-06-11T16:40

2022-06-11T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

милош земан

украина

чехия

киев

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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в субботу Чешское ТВ со ссылкой на главу МИД Яна Липавского.По словам Липавского, дипведомство проверяет обстоятельства смерти данного гражданина, сотрудничает в этом с украинскими коллегами и ищет контакт с родственниками погибшего.Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева иностранцев."Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс", - сказал Липавский, добавив, что его ведомство располагает определенной информацией лишь о чешских журналистах и работниках гуманитарных миссий, действующих на Украине.Согласно информации собкора Чешского ТВ на Украине, погибшего звали Михал, он присоединился к ВС Украины несколько месяцев назад. По данным журналиста, доброволец погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных силах других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии. Позднее, 11 мая, пресс-секретарь проинформировал о том, что Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.Позднее, 24 мая, 1 и 8 июня Овчачек сообщал о том, что президент, в соответствии с отрицательной рекомендацией минобороны и МВД страны, отказал ряду граждан в их просьбе о присоединении к ВС Украины. Их число составило в общей сложности 218 человек.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

украина

чехия

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, милош земан, украина, чехия, киев