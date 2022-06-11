https://ria.ru/20220611/chekhiya-1794783473.html
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации
На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:40
2022-06-11T16:40
2022-06-11T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
милош земан
украина
чехия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило в субботу Чешское ТВ со ссылкой на главу МИД Яна Липавского.По словам Липавского, дипведомство проверяет обстоятельства смерти данного гражданина, сотрудничает в этом с украинскими коллегами и ищет контакт с родственниками погибшего.Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева иностранцев."Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс", - сказал Липавский, добавив, что его ведомство располагает определенной информацией лишь о чешских журналистах и работниках гуманитарных миссий, действующих на Украине.Согласно информации собкора Чешского ТВ на Украине, погибшего звали Михал, он присоединился к ВС Украины несколько месяцев назад. По данным журналиста, доброволец погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных силах других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии. Позднее, 11 мая, пресс-секретарь проинформировал о том, что Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.Позднее, 24 мая, 1 и 8 июня Овчачек сообщал о том, что президент, в соответствии с отрицательной рекомендацией минобороны и МВД страны, отказал ряду граждан в их просьбе о присоединении к ВС Украины. Их число составило в общей сложности 218 человек.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
украина
чехия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милош земан, украина, чехия, киев
16:40 11.06.2022 (обновлено: 16:41 11.06.2022)
В МИД Чехии сообщили о гибели первого гражданина страны на спецоперации
Глава МИД Чехии Липавский: в Донецкой области погиб один гражданин страны
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости.
На Украине погиб первый чешский гражданин из числа прибывших в страну с разрешения властей Праги участвовать в военных действиях на стороне Киева, сообщило
в субботу Чешское ТВ со ссылкой на главу МИД Яна Липавского.
"Могу подтвердить, что на Украине умер один чешский гражданин, это произошло в Донецкой области. В воскресенье тело этого гражданина должно быть перевезено в Харьковскую область", - цитирует ТВ главу МИД.
По словам Липавского, дипведомство проверяет обстоятельства смерти данного гражданина, сотрудничает в этом с украинскими коллегами и ищет контакт с родственниками погибшего.
Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева
иностранцев.
"Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс", - сказал Липавский, добавив, что его ведомство располагает определенной информацией лишь о чешских журналистах и работниках гуманитарных миссий, действующих на Украине
.
Согласно информации собкора Чешского ТВ на Украине, погибшего звали Михал, он присоединился к ВС Украины несколько месяцев назад. По данным журналиста, доброволец погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.
Гражданам Чехии
разрешается служба в вооруженных силах других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.
В марте этого года пресс-секретарь президента республики Милоша Земана
Иржи Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии. Позднее, 11 мая, пресс-секретарь проинформировал о том, что Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.
Позднее, 24 мая, 1 и 8 июня Овчачек сообщал о том, что президент, в соответствии с отрицательной рекомендацией минобороны и МВД страны, отказал ряду граждан в их просьбе о присоединении к ВС Украины. Их число составило в общей сложности 218 человек.