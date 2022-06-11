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Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022
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Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол
Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:19
2022-06-11T16:20
в мире
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боливия
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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев."У нас есть различные предложения от российских компаний как по производству вакцин, так и по продаже и производству лекарств в Боливии", - сказал он."Эти предложения находятся на столе (для обсуждения)", - добавил посол.
https://ria.ru/20220611/boliviya-1794779410.html
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в мире, россия, боливия
16:19 11.06.2022 (обновлено: 16:20 11.06.2022)
 
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол

Посол в Боливии Леденев: российские компании предлагают проекты по производству вакцин

© Sputnik / Себастьян Очоа / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины Sputnik V в аэропорту города Ла-Пас в Боливии
Разгрузка первой партии российской вакцины Sputnik V в аэропорту города Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Себастьян Очоа
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Разгрузка первой партии российской вакцины Sputnik V в аэропорту города Ла-Пас в Боливии. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"У нас есть различные предложения от российских компаний как по производству вакцин, так и по продаже и производству лекарств в Боливии", - сказал он.
"Эти предложения находятся на столе (для обсуждения)", - добавил посол.
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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