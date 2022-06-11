https://ria.ru/20220611/boliviya-1794781082.html
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол
Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:19
2022-06-11T16:19
2022-06-11T16:20
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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев."У нас есть различные предложения от российских компаний как по производству вакцин, так и по продаже и производству лекарств в Боливии", - сказал он."Эти предложения находятся на столе (для обсуждения)", - добавил посол.
https://ria.ru/20220611/boliviya-1794779410.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, боливия
16:19 11.06.2022 (обновлено: 16:20 11.06.2022)
Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол
Посол в Боливии Леденев: российские компании предлагают проекты по производству вакцин