https://ria.ru/20220611/boliviya-1794781082.html

Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол

Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022

Россия предлагает проекты по производству вакцин в Боливии, заявил посол

Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:19

2022-06-11T16:19

2022-06-11T16:20

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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарств, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев."У нас есть различные предложения от российских компаний как по производству вакцин, так и по продаже и производству лекарств в Боливии", - сказал он."Эти предложения находятся на столе (для обсуждения)", - добавил посол.

https://ria.ru/20220611/boliviya-1794779410.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, боливия