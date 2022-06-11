https://ria.ru/20220611/boliviya-1794779410.html

Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол

Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022

Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол

Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:04

2022-06-11T16:04

2022-06-11T16:20

в мире

россия

боливия

луис арсе

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев."Президент Арсе приглашен, он может посетить Россию, когда сочтет нужным. Мы с радостью его примем", - сказал он."Я думаю, что это хороший момент для установления нового уровня отношений между Россией и Боливией, включая торговлю, потому что появляются новые возможности на российском рынке", - добавил Леденев.Посол охарактеризовал как замечательные текущие отношения между странами. Он отметил работу в сфере борьбы с коронавирусом, проекты "Газпрома" и "Росатома" в стране.

https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790522703.html

россия

боливия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, боливия, луис арсе, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"