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Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022
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Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол
Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:04
2022-06-11T16:20
в мире
россия
боливия
луис арсе
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев."Президент Арсе приглашен, он может посетить Россию, когда сочтет нужным. Мы с радостью его примем", - сказал он."Я думаю, что это хороший момент для установления нового уровня отношений между Россией и Боливией, включая торговлю, потому что появляются новые возможности на российском рынке", - добавил Леденев.Посол охарактеризовал как замечательные текущие отношения между странами. Он отметил работу в сфере борьбы с коронавирусом, проекты "Газпрома" и "Росатома" в стране.
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в мире, россия, боливия, луис арсе, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
16:04 11.06.2022 (обновлено: 16:20 11.06.2022)
 
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол

Посол России в Боливии Леденев заявил, что Москва будет рада визиту Луиса Арсе

© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Juan Karita
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"Президент Арсе приглашен, он может посетить Россию, когда сочтет нужным. Мы с радостью его примем", - сказал он.
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"Я думаю, что это хороший момент для установления нового уровня отношений между Россией и Боливией, включая торговлю, потому что появляются новые возможности на российском рынке", - добавил Леденев.
Посол охарактеризовал как замечательные текущие отношения между странами. Он отметил работу в сфере борьбы с коронавирусом, проекты "Газпрома" и "Росатома" в стране.
 
В миреРоссияБоливияЛуис АрсеГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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