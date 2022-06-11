https://ria.ru/20220611/boliviya-1794779410.html
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2022
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол
Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:04
2022-06-11T16:04
2022-06-11T16:20
в мире
россия
боливия
луис арсе
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЛА-ПАС, 11 июн – РИА Новости. Россия будет рада визиту президента Боливии Луиса Арсе, если тот сможет приехать, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев."Президент Арсе приглашен, он может посетить Россию, когда сочтет нужным. Мы с радостью его примем", - сказал он."Я думаю, что это хороший момент для установления нового уровня отношений между Россией и Боливией, включая торговлю, потому что появляются новые возможности на российском рынке", - добавил Леденев.Посол охарактеризовал как замечательные текущие отношения между странами. Он отметил работу в сфере борьбы с коронавирусом, проекты "Газпрома" и "Росатома" в стране.
https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790522703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, боливия, луис арсе, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
16:04 11.06.2022 (обновлено: 16:20 11.06.2022)
Россия будет рада визиту президента Боливии, заявил посол
Посол России в Боливии Леденев заявил, что Москва будет рада визиту Луиса Арсе