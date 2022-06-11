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Культурный центр на месте теракта в Беслане намерены открыть в декабре - РИА Новости, 11.06.2022
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Культурный центр на месте теракта в Беслане намерены открыть в декабре
Культурный центр на месте теракта в Беслане намерены открыть в декабре - РИА Новости, 11.06.2022
Культурный центр на месте теракта в Беслане намерены открыть в декабре
Культурно-патриотический центр на месте террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:12
2022-06-11T19:31
максим решетников
сергей меняйло
беслан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Культурно-патриотический центр на месте террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Северную Осетию с рабочим визитом посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Глава региона Сергей Меняйло и руководитель федерального ведомства осмотрели строительную площадку международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа №1". Власти почтили память жертв теракта 1-3 сентября 2004 года и возложили цветы в спортзале разрушенной школы."Цель реализации проекта – сохранение мемориально-исторической ценности объекта и подлинных следов исторических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года. В настоящее время заменены участки кровли, ведётся устройство полов. Практически завершен монтаж оконных заполнений, укреплены дверные проёмы. Смонтирована котельная и трансформаторная подстанция. Ведётся кладка стен и перегородок, выполняются работы по устройству вентиляции, электроснабжению, водоснабжению, отоплению. Фактическая готовность объекта – 30%. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20220604/beslan-1793189722.html
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максим решетников, сергей меняйло, беслан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
19:12 11.06.2022 (обновлено: 19:31 11.06.2022)
 
Культурный центр на месте теракта в Беслане намерены открыть в декабре

Культурный центр на месте теракта в школе №1 в Беслане намерены открыть в декабре

© Альбина ОлисаеваСедьмая годовщина теракта в Беслане
Седьмая годовщина теракта в Беслане
© Альбина Олисаева
Седьмая годовщина теракта в Беслане. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Культурно-патриотический центр на месте террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Северную Осетию с рабочим визитом посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Глава региона Сергей Меняйло и руководитель федерального ведомства осмотрели строительную площадку международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа №1". Власти почтили память жертв теракта 1-3 сентября 2004 года и возложили цветы в спортзале разрушенной школы.
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"Цель реализации проекта – сохранение мемориально-исторической ценности объекта и подлинных следов исторических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года. В настоящее время заменены участки кровли, ведётся устройство полов. Практически завершен монтаж оконных заполнений, укреплены дверные проёмы. Смонтирована котельная и трансформаторная подстанция. Ведётся кладка стен и перегородок, выполняются работы по устройству вентиляции, электроснабжению, водоснабжению, отоплению. Фактическая готовность объекта – 30%. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.
Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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