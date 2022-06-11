https://ria.ru/20220611/bayrak-1794787561.html

ВСУ выпустили шесть мин по Байраку

ВСУ выпустили шесть мин по Байраку - РИА Новости, 11.06.2022

ВСУ выпустили шесть мин по Байраку

Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:23

2022-06-11T17:23

2022-06-11T17:23

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено шесть мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

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украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина