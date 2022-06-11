https://ria.ru/20220611/bayrak-1794787561.html
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку - РИА Новости, 11.06.2022
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку
Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:23
2022-06-11T17:23
2022-06-11T17:23
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено шесть мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по населенному пункту Байрак