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ВСУ выпустили шесть мин по Байраку - РИА Новости, 11.06.2022
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ВСУ выпустили шесть мин по Байраку
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку - РИА Новости, 11.06.2022
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку
Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:23
2022-06-11T17:23
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено шесть мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, украина
17:23 11.06.2022
 
ВСУ выпустили шесть мин по Байраку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по населенному пункту Байрак

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФрагмент осколочно-фугасной мины
Фрагмент осколочно-фугасной мины - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Фрагмент осколочно-фугасной мины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено шесть мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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