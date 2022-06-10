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В Липецкой области начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам

В Липецкой области начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам - РИА Новости, 10.06.2022

В Липецкой области начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам

Первый жилищный сертификат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдан в пятницу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:02

2022-06-10T15:02

2022-06-10T15:02

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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общество

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ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Первый жилищный сертификат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдан в пятницу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в конце марта был принят закон, по которому дети-сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход и состоящие в списке на обеспечение жилым помещением, могут получить целевую выплату на приобретение жилья в виде сертификата.Первый сертификат получил Владислав Курембин, он уже присмотрел жильё – это квартира в новых микрорайонах Липецка.Артамонов отметил, что на данный момент в обработке находятся более 35 заявлений на оформление сертификатов."Жилищные сертификаты позволят ускорить процесс обеспечения жильем детей-сирот, а также дадут им возможность использовать собственные или заемные средства при приобретении квартиры", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220601/deti-siroty-1792379263.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк, жилье, общество, дети, сироты, жкх