https://ria.ru/20220610/zhilsertifikat-1794572402.html
В Липецкой области начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам
В Липецкой области начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам - РИА Новости, 10.06.2022
В Липецкой области начали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам
Первый жилищный сертификат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдан в пятницу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:02
2022-06-10T15:02
2022-06-10T15:02
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
жилье
общество
дети
сироты
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ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Первый жилищный сертификат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдан в пятницу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в конце марта был принят закон, по которому дети-сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход и состоящие в списке на обеспечение жилым помещением, могут получить целевую выплату на приобретение жилья в виде сертификата.Первый сертификат получил Владислав Курембин, он уже присмотрел жильё – это квартира в новых микрорайонах Липецка.Артамонов отметил, что на данный момент в обработке находятся более 35 заявлений на оформление сертификатов."Жилищные сертификаты позволят ускорить процесс обеспечения жильем детей-сирот, а также дадут им возможность использовать собственные или заемные средства при приобретении квартиры", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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липецкая область, игорь артамонов, липецк, жилье, общество, дети, сироты, жкх
ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Первый жилищный сертификат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдан в пятницу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в конце марта был принят закон, по которому дети-сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход и состоящие в списке на обеспечение жилым помещением, могут получить целевую выплату на приобретение жилья в виде сертификата.
Первый сертификат получил Владислав Курембин, он уже присмотрел жильё – это квартира в новых микрорайонах Липецка
.
Артамонов отметил, что на данный момент в обработке находятся более 35 заявлений на оформление сертификатов.
"Жилищные сертификаты позволят ускорить процесс обеспечения жильем детей-сирот, а также дадут им возможность использовать собственные или заемные средства при приобретении квартиры", – сказал Артамонов.