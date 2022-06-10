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На "Азовстали" обнаружили части бронежилетов немецкого производства

На "Азовстали" обнаружили части бронежилетов немецкого производства - РИА Новости, 10.06.2022

На "Азовстали" обнаружили части бронежилетов немецкого производства

Составные части бронежилетов производства Германии обнаружены в промзоне металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где находились боевики полка... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:08

2022-06-10T11:08

2022-06-10T11:09

специальная военная операция на украине

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азовсталь

германия

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 10 июн - РИА Новости. Составные части бронежилетов производства Германии обнаружены в промзоне металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где находились боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), передает корреспондент РИА Новости.Запад не один год поставлял оружие и военное снаряжение украинским войскам, но оно не предназначалось для националистических формирований. В частности, конгресс США еще в 2015 году принял поправку, запрещающую финансировать неонацистов из "Азова".Деталь военного снаряжения, о котором идет речь, представляет собой противоосколочный наплечник германского производства. В непосредственной близости от броненаплечника обнаружены шевроны "Азова", а также форменные футболки, флисовые шапки с маркировкой этого подразделения и другие элементы снаряжения.Ранее на "Азовстали" было найдено множество образцов вооружения, боеприпасов и военного снаряжения стран НАТО, в частности коллиматорный прицел EOTech, переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер", противотанковые гранатометы NLAW, дальнобойные снайперские патроны .338 Lapua-Magnum, предметы военно-полевой медицины фирмы NAR. Большую часть вооружения и амуниции представители группировки противника уничтожили или повредили перед сдачей в плен.О Мариуполе и ДонбассеНа момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило об освобождении территории комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.

https://ria.ru/20220610/dnr-1794481593.html

https://ria.ru/20220608/mariupol-1793942747.html

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донбасс

азовсталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, донбасс, азовсталь, германия