Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко
Лукашенко: Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, но никто ничего не везет
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не воспользовался.
"У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с (президентом России Владимиром) Путиным договорились, это было мое предложение: "Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты"... Уже (предложили) семь направлений экспорта зерна - вывозите. Прошло больше месяца - никто ничего не везет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.
По словам Лукашенко, предлагались в том числе маршруты через порты Мариуполь и Бердянск на Азовском море. "И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?" - отметил белорусский президент.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
Президент РФ ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.
Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.
23 мая, 08:00От России требуют кормить весь мир бесплатно