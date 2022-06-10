https://ria.ru/20220610/zerno-1794640110.html

Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко

Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2022

Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:02

2022-06-10T18:02

2022-06-10T18:02

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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не воспользовался."У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с (президентом России Владимиром) Путиным договорились, это было мое предложение: "Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты"... Уже (предложили) семь направлений экспорта зерна - вывозите. Прошло больше месяца - никто ничего не везет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.По словам Лукашенко, предлагались в том числе маршруты через порты Мариуполь и Бердянск на Азовском море. "И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?" - отметил белорусский президент.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Президент РФ ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.

https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html

https://ria.ru/20220608/zerno-1793881447.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, оон, ситуация в днр и лнр