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Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/zerno-1794640110.html
Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко
Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2022
Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:02
2022-06-10T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
оон
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не воспользовался."У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с (президентом России Владимиром) Путиным договорились, это было мое предложение: "Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты"... Уже (предложили) семь направлений экспорта зерна - вывозите. Прошло больше месяца - никто ничего не везет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.По словам Лукашенко, предлагались в том числе маршруты через порты Мариуполь и Бердянск на Азовском море. "И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?" - отметил белорусский президент.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Президент РФ ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.
https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
https://ria.ru/20220608/zerno-1793881447.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, оон, ситуация в днр и лнр
18:02 10.06.2022
 
Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко

Лукашенко: Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, но никто ничего не везет

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не воспользовался.
"У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с (президентом России Владимиром) Путиным договорились, это было мое предложение: "Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты"... Уже (предложили) семь направлений экспорта зерна - вывозите. Прошло больше месяца - никто ничего не везет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.
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Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
По словам Лукашенко, предлагались в том числе маршруты через порты Мариуполь и Бердянск на Азовском море. "И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?" - отметил белорусский президент.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
Зерно - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 06:28
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Президент РФ ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.
Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.
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