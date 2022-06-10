https://ria.ru/20220610/zerno-1794576602.html

ЛНР отправила в Россию первую партию зерна

ЛНР отправила в Россию первую партию зерна - РИА Новости, 10.06.2022

ЛНР отправила в Россию первую партию зерна

Луганская Народная Республика отправила в Россию первую партию зерна в 650 тонн, отправкой состава руководил лично глава республики Леонид Пасечник, передаёт... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:11

2022-06-10T15:11

2022-06-10T16:18

специальная военная операция на украине

экономика

луганская народная республика

старобельск

россия

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ЛУГАНСК, 10 июня - РИА Новости. Луганская Народная Республика отправила в Россию первую партию зерна в 650 тонн, отправкой состава руководил лично глава республики Леонид Пасечник, передаёт корреспондент РИА Новости.Состав с 650 тоннами зерна отправился со Старобельского элеватора."Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача - организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики… У нас скопилось большое количество зерна", - заявил Пасечник журналистам.Ранее в пятницу председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский сообщил, что открыта зона таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию. По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз". Глава ГТК отметил, что, как доложило руководство элеватора, там находятся 60 тысяч тонн только зерна и еще несколько тысяч тонн подсолнуха.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html

луганская народная республика

старобельск

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Первая отправка зерна из ЛНР в Россию ЛНР отправила в Россию первые 650 тонн зерна. Состав провожал в Старобельске глава республики. По его словам, зерна в республике много. 2022-06-10T15:11 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, луганская народная республика, старобельск, россия, ситуация в днр и лнр