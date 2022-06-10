https://ria.ru/20220610/zerno-1794576602.html
ЛНР отправила в Россию первую партию зерна
ЛНР отправила в Россию первую партию зерна - РИА Новости, 10.06.2022
ЛНР отправила в Россию первую партию зерна
Луганская Народная Республика отправила в Россию первую партию зерна в 650 тонн, отправкой состава руководил лично глава республики Леонид Пасечник, передаёт... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:11
2022-06-10T15:11
2022-06-10T16:18
специальная военная операция на украине
экономика
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 июня - РИА Новости. Луганская Народная Республика отправила в Россию первую партию зерна в 650 тонн, отправкой состава руководил лично глава республики Леонид Пасечник, передаёт корреспондент РИА Новости.Состав с 650 тоннами зерна отправился со Старобельского элеватора."Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача - организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики… У нас скопилось большое количество зерна", - заявил Пасечник журналистам.Ранее в пятницу председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский сообщил, что открыта зона таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию. По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз". Глава ГТК отметил, что, как доложило руководство элеватора, там находятся 60 тысяч тонн только зерна и еще несколько тысяч тонн подсолнуха.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html
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Первая отправка зерна из ЛНР в Россию
ЛНР отправила в Россию первые 650 тонн зерна. Состав провожал в Старобельске глава республики. По его словам, зерна в республике много.
2022-06-10T15:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, луганская народная республика, старобельск, россия, ситуация в днр и лнр
15:11 10.06.2022 (обновлено: 16:18 10.06.2022)
ЛНР отправила в Россию первую партию зерна
ЛНР отправила в Россию первые 650 тонн зерна