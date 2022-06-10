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Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца" - РИА Новости, 10.06.2022
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Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца"
Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца" - РИА Новости, 10.06.2022
Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца"
В Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца", заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:51
2022-06-10T23:36
запорожская область
в мире
экономика
автопром
авто
владимир рогов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца", заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожский автомобильный завод - самодостаточный комплекс… В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами… И если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России - это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы же видим, как хорошо люди восприняли возрождение торговой марки "Москвич"… Почему бы нам не возобновить (производство) "Запорожца"… Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые… А вполне нормальный автопром, который будет востребован", - рассказал он.Что касается завода, отметил он, есть желающие работать на производстве - "с кадрами проблем не будет", сказал Рогов.
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запорожская область, в мире, экономика, автопром, авто, владимир рогов
22:51 10.06.2022 (обновлено: 23:36 10.06.2022)
 
Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца"

Власти Запорожской области: возрождение производства "Запорожца" будет очень полезно

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМалолитражный автомобиль серии ЗАЗ-965 ("Запорожец") на выставке "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022"
Малолитражный автомобиль серии ЗАЗ-965 (Запорожец) на выставке История российского дизайна. Избранное. 1917-2022 - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Малолитражный автомобиль серии ЗАЗ-965 ("Запорожец") на выставке "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца", заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожский автомобильный завод - самодостаточный комплекс… В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами… И если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России - это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы же видим, как хорошо люди восприняли возрождение торговой марки "Москвич"… Почему бы нам не возобновить (производство) "Запорожца"… Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые… А вполне нормальный автопром, который будет востребован", - рассказал он.
Что касается завода, отметил он, есть желающие работать на производстве - "с кадрами проблем не будет", сказал Рогов.
Автомобили марки Москвич-412. Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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