https://ria.ru/20220610/zaporozhets-1794700310.html

Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца"

Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца" - РИА Новости, 10.06.2022

Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца"

В Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца", заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:51

2022-06-10T22:51

2022-06-10T23:36

запорожская область

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экономика

автопром

авто

владимир рогов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца", заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожский автомобильный завод - самодостаточный комплекс… В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами… И если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России - это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы же видим, как хорошо люди восприняли возрождение торговой марки "Москвич"… Почему бы нам не возобновить (производство) "Запорожца"… Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые… А вполне нормальный автопром, который будет востребован", - рассказал он.Что касается завода, отметил он, есть желающие работать на производстве - "с кадрами проблем не будет", сказал Рогов.

https://ria.ru/20220522/bolgary-1789990346.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, в мире, экономика, автопром, авто, владимир рогов