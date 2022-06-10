22:51 10.06.2022 (обновлено: 23:36 10.06.2022)
Запорожские власти решили возродить производство "Запорожца"
Власти Запорожской области: возрождение производства "Запорожца" будет очень полезно
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМалолитражный автомобиль серии ЗАЗ-965 ("Запорожец") на выставке "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022"
Малолитражный автомобиль серии ЗАЗ-965 ("Запорожец") на выставке "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022". Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца", заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожский автомобильный завод - самодостаточный комплекс… В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами… И если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России - это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы же видим, как хорошо люди восприняли возрождение торговой марки "Москвич"… Почему бы нам не возобновить (производство) "Запорожца"… Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые… А вполне нормальный автопром, который будет востребован", - рассказал он.
Что касается завода, отметил он, есть желающие работать на производстве - "с кадрами проблем не будет", сказал Рогов.