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Запад не отказывается от цели "срезать" Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2022
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Запад не отказывается от цели "срезать" Белоруссию, заявил Лукашенко
Запад не отказывается от цели "срезать" Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2022
Запад не отказывается от цели "срезать" Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не отказались от цели "выровнять фронт" по российской границе и готовы зайти в Белоруссию со... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:49
2022-06-10T17:49
белоруссия
украина
нато
в мире
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не отказались от цели "выровнять фронт" по российской границе и готовы зайти в Белоруссию со стороны Западной Украины."Они (западные страны) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.Белорусский президент также поделился мнением, что помогает государству выстоять. "Мы во многом держимся благодаря справедливости какой-то, которая в нашем обществе еще осталась. Если мы на этом поставим крест, нас сметут", - сказал он.Ранее в Генштабе ВС Белоруссии заявляли, что действия НАТО у границы республики свидетельствуют о нарастающей военной угрозе. В частности, созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Кроме того, в акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. В связи с этим в Белоруссии выработан "целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам".
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белоруссия, украина, нато, в мире, александр лукашенко, россия
17:49 10.06.2022
 
Запад не отказывается от цели "срезать" Белоруссию, заявил Лукашенко

Лукашенко: страны Запада не отказались от цели выровнять фронт по границе России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не отказались от цели "выровнять фронт" по российской границе и готовы зайти в Белоруссию со стороны Западной Украины.
"Они (западные страны) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.
Белорусский президент также поделился мнением, что помогает государству выстоять. "Мы во многом держимся благодаря справедливости какой-то, которая в нашем обществе еще осталась. Если мы на этом поставим крест, нас сметут", - сказал он.
Ранее в Генштабе ВС Белоруссии заявляли, что действия НАТО у границы республики свидетельствуют о нарастающей военной угрозе. В частности, созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Кроме того, в акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. В связи с этим в Белоруссии выработан "целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам".
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