https://ria.ru/20220610/yaroshenko-1794563741.html

Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии

Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии - РИА Новости, 10.06.2022

Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США и вернувшийся на родину в результате обмена, заявил, что готовит документы для привлечения к... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:40

2022-06-10T14:40

2022-06-10T14:43

в мире

тревор рид

либерия

сша

америка

константин ярошенко

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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США и вернувшийся на родину в результате обмена, заявил, что готовит документы для привлечения к ответственности властей Либерии и Соединенных Штатов."Я пока только строю планы, чтобы привлечь к ответственности власти и Соединенных Штатов Америки, и Либерии. Потому что власти Америки и Либерии нарушили практически все фундаментальные законы, которые существуют на данный момент или существовали", - сказал Ярошенко на пресс-конференции.Летчик подчеркнул, что США и Либерия нарушили в том числе Конвенцию против пыток и Конвенцию по правам человека."Я только сейчас готовлю документы, чтобы привлечь (к ответственности – ред.) через международные организации, через европейские суды, через российские суды. Потому что США меня осудили по вымышленным обвинениям", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В Штаты россиянина переправили из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года.В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20220606/but-1793479072.html

https://ria.ru/20220610/ekstraditsiya-1794559365.html

либерия

сша

америка

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в мире, тревор рид, либерия, сша, америка, константин ярошенко