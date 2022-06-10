https://ria.ru/20220610/yaroshenko-1794563741.html
Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии
Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии - РИА Новости, 10.06.2022
Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии
Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США и вернувшийся на родину в результате обмена, заявил, что готовит документы для привлечения к... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:40
2022-06-10T14:40
2022-06-10T14:43
в мире
тревор рид
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константин ярошенко
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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США и вернувшийся на родину в результате обмена, заявил, что готовит документы для привлечения к ответственности властей Либерии и Соединенных Штатов."Я пока только строю планы, чтобы привлечь к ответственности власти и Соединенных Штатов Америки, и Либерии. Потому что власти Америки и Либерии нарушили практически все фундаментальные законы, которые существуют на данный момент или существовали", - сказал Ярошенко на пресс-конференции.Летчик подчеркнул, что США и Либерия нарушили в том числе Конвенцию против пыток и Конвенцию по правам человека."Я только сейчас готовлю документы, чтобы привлечь (к ответственности – ред.) через международные организации, через европейские суды, через российские суды. Потому что США меня осудили по вымышленным обвинениям", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В Штаты россиянина переправили из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года.В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20220606/but-1793479072.html
https://ria.ru/20220610/ekstraditsiya-1794559365.html
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в мире, тревор рид, либерия, сша, америка, константин ярошенко
14:40 10.06.2022 (обновлено: 14:43 10.06.2022)
Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии
Летчик Ярошенко готовит документы для иска против властей США и Либерии