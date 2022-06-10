https://ria.ru/20220610/xiaomi-1794595081.html

Рассекречены подробности о новом недорогом смартфоне Xiaomi

Рассекречены подробности о новом недорогом смартфоне Xiaomi - РИА Новости, 10.06.2022

Рассекречены подробности о новом недорогом смартфоне Xiaomi

Компания Xiaomi готовит к выпуску очередное поколение смартфона Redmi Note. Информацию о нем в китайской соцсети раскрыл известный инсайдер Digital Chat... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:02

2022-06-10T16:02

2022-06-10T16:02

наука

технологии

китай

xiaomi inc

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Компания Xiaomi готовит к выпуску очередное поколение смартфона Redmi Note. Информацию о нем в китайской соцсети раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station.Речь идет о раннем прототипе устройства. Смартфон получил AMOLED-дисплей со врезанной фронтальной камерой. Экран может обновляться на высокой частоте.Телефон получит трехкамерный модуль, главной из которой станет сенсор разрешением 50 Мп. Источник считает, что Redmi Note 12 не будет сильно отличаться по части фото- и видеовозможностей от предшественника.Ожидается, что Redmi Note 12 и другие его версии будут представлены в Китае до конца лета 2022-го. Стоимость устройства не раскрывается — актуальный Redmi Note 11 в России предлагается от 23 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220524/xiaomi-1790443889.html

китай

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, китай, xiaomi inc