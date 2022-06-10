https://ria.ru/20220610/whatsapp-1794503538.html
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение - РИА Новости, 10.06.2022
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение
В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:04
2022-06-10T12:04
2022-06-10T18:35
наука
технологии
whatsapp inc.
telegram
google android
apple ios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский портал WABetainfo.Если раньше групповой чат в WhatsApp имел ограничение в 256 участников, то теперь лимит увеличен вдвое, до 512 человек. Кроме того, в публичных чатах появится возможность посылать файлы размером до 2 Гб, а также реакции на сообщения и многое другое.WhatsApp часто критиковали за отставание от главного конкурента — в мессенджере Telegram ограничение для чатов составляет 200 000 участников.Функция уже доступна и распространяется с последним обновлением WhatsApp. Она заработает на всех платформах: Android, iOS, Windows и веб-версии мессенджера.
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc., telegram, google android, apple ios