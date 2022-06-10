https://ria.ru/20220610/whatsapp-1794503538.html

В WhatsApp появилось долгожданное улучшение

В WhatsApp появилось долгожданное улучшение - РИА Новости, 10.06.2022

В WhatsApp появилось долгожданное улучшение

В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:04

2022-06-10T12:04

2022-06-10T18:35

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский портал WABetainfo.Если раньше групповой чат в WhatsApp имел ограничение в 256 участников, то теперь лимит увеличен вдвое, до 512 человек. Кроме того, в публичных чатах появится возможность посылать файлы размером до 2 Гб, а также реакции на сообщения и многое другое.WhatsApp часто критиковали за отставание от главного конкурента — в мессенджере Telegram ограничение для чатов составляет 200 000 участников.Функция уже доступна и распространяется с последним обновлением WhatsApp. Она заработает на всех платформах: Android, iOS, Windows и веб-версии мессенджера.

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, whatsapp inc., telegram, google android, apple ios