Рейтинг@Mail.ru
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220610/whatsapp-1794503538.html
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение - РИА Новости, 10.06.2022
В WhatsApp появилось долгожданное улучшение
В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:04
2022-06-10T18:35
наука
технологии
whatsapp inc.
telegram
google android
apple ios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский портал WABetainfo.Если раньше групповой чат в WhatsApp имел ограничение в 256 участников, то теперь лимит увеличен вдвое, до 512 человек. Кроме того, в публичных чатах появится возможность посылать файлы размером до 2 Гб, а также реакции на сообщения и многое другое.WhatsApp часто критиковали за отставание от главного конкурента — в мессенджере Telegram ограничение для чатов составляет 200 000 участников.Функция уже доступна и распространяется с последним обновлением WhatsApp. Она заработает на всех платформах: Android, iOS, Windows и веб-версии мессенджера.
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, whatsapp inc., telegram, google android, apple ios
12:04 10.06.2022 (обновлено: 18:35 10.06.2022)
 

В WhatsApp появилось долгожданное улучшение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp улучшена функция групповых чатов — резко увеличен лимит участников и появились новые функции. Об этом сообщает инсайдерский портал WABetainfo.
Если раньше групповой чат в WhatsApp имел ограничение в 256 участников, то теперь лимит увеличен вдвое, до 512 человек. Кроме того, в публичных чатах появится возможность посылать файлы размером до 2 Гб, а также реакции на сообщения и многое другое.
WhatsApp часто критиковали за отставание от главного конкурента — в мессенджере Telegram ограничение для чатов составляет 200 000 участников.
Функция уже доступна и распространяется с последним обновлением WhatsApp. Она заработает на всех платформах: Android, iOS, Windows и веб-версии мессенджера.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00Наука
RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений
 
НаукаТехнологииWhatsApp Inc.TelegramGoogle AndroidApple iOS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала