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В центре Донецка прогремел взрыв - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/vzryv-1794591224.html
В центре Донецка прогремел взрыв
В центре Донецка прогремел взрыв - РИА Новости, 10.06.2022
В центре Донецка прогремел взрыв
У здания администрации главы ДНР в Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:53
2022-06-10T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У здания администрации главы ДНР в Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Власти республики сообщили, что пострадавших нет.Очевидцы рассказали, что в городе взорвались два снаряда, один из которых попал в верхний этаж жилого дома. По данным руководства ДНР, украинские силовики "целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации"."Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали. &lt;...&gt; Я думаю, что цель была — администрация главы республики. В городе сейчас нигде не безопасно", — сказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, "есть основания" полагать, что при обстреле использовалась иностранная техника. Предположительно, выпущены три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц. Сегодня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрелы Кировского и Куйбышевского районов, в том числе из систем залпового огня "Град".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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96
internet-group@rian.ru
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Кадры взрыва в центре Донецка
Кадры взрыва в центре Донецка
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в мире
15:53 10.06.2022 (обновлено: 19:44 10.06.2022)
 
В центре Донецка прогремел взрыв

Взрыв прогремел у здания администрации главы ДНР Пушилина в центре Донецка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У здания администрации главы ДНР в Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Власти республики сообщили, что пострадавших нет.
Дом в Донецке, в который попал снаряд - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 16:15В мире
ВСУ обстреливают Донецк натовской артиллерией, сообщили в ДНР
Очевидцы рассказали, что в городе взорвались два снаряда, один из которых попал в верхний этаж жилого дома.
По данным руководства ДНР, украинские силовики "целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации".
"Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали. <...> Я думаю, что цель была — администрация главы республики. В городе сейчас нигде не безопасно", — сказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, "есть основания" полагать, что при обстреле использовалась иностранная техника. Предположительно, выпущены три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц. Сегодня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрелы Кировского и Куйбышевского районов, в том числе из систем залпового огня "Град".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:44Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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