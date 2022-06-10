https://ria.ru/20220610/vyveska-1794460508.html

Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках

Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках - РИА Новости, 10.06.2022

Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:17

2022-06-10T09:17

2022-06-10T10:01

общество

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", — написал он.Политик запустил среди читателей своего канала соответствующий вопрос. Пока инициативу поддержали более 70 процентов подписчиков, голосование открыто.Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект подготовят для рассмотрения в осенней сессии.По оценке, которую приводила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, на центральных улицах крупных городов на латинице оформлено на 30-50 процентов вывесок больше, чем на кириллице.

https://ria.ru/20220525/demontirovali-1790658530.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, вячеслав володин