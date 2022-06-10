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Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках - РИА Новости, 10.06.2022
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Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках
Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках - РИА Новости, 10.06.2022
Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках
Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:17
2022-06-10T10:01
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", — написал он.Политик запустил среди читателей своего канала соответствующий вопрос. Пока инициативу поддержали более 70 процентов подписчиков, голосование открыто.Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект подготовят для рассмотрения в осенней сессии.По оценке, которую приводила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, на центральных улицах крупных городов на латинице оформлено на 30-50 процентов вывесок больше, чем на кириллице.
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общество, госдума рф, вячеслав володин
09:17 10.06.2022 (обновлено: 10:01 10.06.2022)
 
Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках

Спикер ГД Володин: законопроект о запрете вывесок на иностранных языках подготовлен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка около витрины магазина в Москве
Девушка около витрины магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка около витрины магазина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", — написал он.
Политик запустил среди читателей своего канала соответствующий вопрос. Пока инициативу поддержали более 70 процентов подписчиков, голосование открыто.
Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект подготовят для рассмотрения в осенней сессии.
По оценке, которую приводила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, на центральных улицах крупных городов на латинице оформлено на 30-50 процентов вывесок больше, чем на кириллице.
Демонтированные логотипы Renault - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:15
В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault
 
ОбществоГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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