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Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках
Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках - РИА Новости, 10.06.2022
Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках
Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:17
2022-06-10T09:17
2022-06-10T10:01
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", — написал он.Политик запустил среди читателей своего канала соответствующий вопрос. Пока инициативу поддержали более 70 процентов подписчиков, голосование открыто.Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект подготовят для рассмотрения в осенней сессии.По оценке, которую приводила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, на центральных улицах крупных городов на латинице оформлено на 30-50 процентов вывесок больше, чем на кириллице.
https://ria.ru/20220525/demontirovali-1790658530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вячеслав володин
09:17 10.06.2022 (обновлено: 10:01 10.06.2022)
Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках
Спикер ГД Володин: законопроект о запрете вывесок на иностранных языках подготовлен