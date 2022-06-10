https://ria.ru/20220610/vvp-1794540254.html
Снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше прогноза
Снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше прогноза - РИА Новости, 10.06.2022
Снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше прогноза
Снижение ВВП России по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%, говорится заявлении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:36
2022-06-10T13:36
2022-06-10T13:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Снижение ВВП России по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%, говорится заявлении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров."В целом фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии. С учетом этого Банк России оценивает, что снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220607/ssha-1793785490.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:36 10.06.2022 (обновлено: 13:58 10.06.2022)
Снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше прогноза
ЦБ: снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше апрельского прогноза