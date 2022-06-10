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Вучич отреагировал на слова Шольца о признании Косово - РИА Новости, 10.06.2022
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Вучич отреагировал на слова Шольца о признании Косово
Вучич отреагировал на слова Шольца о признании Косово - РИА Новости, 10.06.2022
Вучич отреагировал на слова Шольца о признании Косово
Власти Сербии впервые услышали о необходимости признания независимости Косово для вступления в ЕС от канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита на Балканы,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:53
2022-06-10T23:29
в мире
сербия
косово
евросоюз
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БЕЛГРАД, 10 июн — РИА Новости. Власти Сербии впервые услышали о необходимости признания независимости Косово для вступления в ЕС от канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита на Балканы, заявил сербский президент Александр Вучич.Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с "премьером" Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против России косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также сообщил, что вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины."Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении. — Прим. ред.) Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад. Никто в Европе и сейчас официально не требует взаимного признания, это мы услышали сегодня на пресс-конференции в Приштине", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции после встречи."Так же как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии", — сказал Вучич собравшимся. Он напомнил, что Белград официально осудил военную спецоперацию России, в том числе в международных организациях.Ранее он сообщил, что канцлер Шольц "весьма ясным и острым образом требовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ", точнее поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России.Президент Сербии перед тем встретил канцлера ФРГ в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов Германии и Сербии также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.
https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html
https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html
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в мире, сербия, косово, евросоюз
18:53 10.06.2022 (обновлено: 23:29 10.06.2022)
 
Вучич отреагировал на слова Шольца о признании Косово

Вучич: Сербия впервые услышала от Шольца, что для вступления в ЕС нужно признать Косово

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Сербии Александр Вучич
Президент Республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 июн — РИА Новости. Власти Сербии впервые услышали о необходимости признания независимости Косово для вступления в ЕС от канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита на Балканы, заявил сербский президент Александр Вучич.
Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с "премьером" Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против России косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также сообщил, что вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 18:25
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово
"Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении. — Прим. ред.) Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад. Никто в Европе и сейчас официально не требует взаимного признания, это мы услышали сегодня на пресс-конференции в Приштине", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции после встречи.
"Так же как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии", — сказал Вучич собравшимся. Он напомнил, что Белград официально осудил военную спецоперацию России, в том числе в международных организациях.
Ранее он сообщил, что канцлер Шольц "весьма ясным и острым образом требовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ", точнее поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России.
Президент Сербии перед тем встретил канцлера ФРГ в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов Германии и Сербии также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.
Персонал аэропорта проходит мимо стоек регистрации в аэропорту Белграда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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