18:25 10.06.2022 (обновлено: 18:52 10.06.2022)
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово
Президент Вучич: канцлер ФРГ Шольц потребовал от Сербии поддержать санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию "ясно и остро" потребовал от властей страны присоединиться к санкциям ЕС против России, заявил президент Александр Вучич.
"Я говорил о нашей позиции и ситуации вокруг Косово и Метохии, об энергетике и традиционных отношениях с Россией", — также сообщил он на совместной пресс-конференции после встречи.
Перед этим президент Сербии встретил главу немецкого правительства в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов двух стран, а также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.
Шольц проводит визит на Западные Балканы, поездку он начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с премьером Альбином Курти он сказал, что введением санкций против России косовское правительство показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также назвал вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможным без взаимного признания Белграда и Приштины.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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