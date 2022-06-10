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Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово - РИА Новости, 10.06.2022
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Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово - РИА Новости, 10.06.2022
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию "ясно и остро" потребовал от властей страны присоединиться к санкциям ЕС против России, заявил президент... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:25
2022-06-10T18:52
в мире
косово
сербия
евросоюз
александр вучич
олаф шольц
россия
германия
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БЕЛГРАД, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию "ясно и остро" потребовал от властей страны присоединиться к санкциям ЕС против России, заявил президент Александр Вучич.Перед этим президент Сербии встретил главу немецкого правительства в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов двух стран, а также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.Шольц проводит визит на Западные Балканы, поездку он начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с премьером Альбином Курти он сказал, что введением санкций против России косовское правительство показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также назвал вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможным без взаимного признания Белграда и Приштины.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220606/vuchich-1793606551.html
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в мире, косово, сербия, евросоюз, александр вучич, олаф шольц, россия, германия, альбин курти
18:25 10.06.2022 (обновлено: 18:52 10.06.2022)
 
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово

Президент Вучич: канцлер ФРГ Шольц потребовал от Сербии поддержать санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию "ясно и остро" потребовал от властей страны присоединиться к санкциям ЕС против России, заявил президент Александр Вучич.

"Я говорил о нашей позиции и ситуации вокруг Косово и Метохии, об энергетике и традиционных отношениях с Россией", — также сообщил он на совместной пресс-конференции после встречи.

Перед этим президент Сербии встретил главу немецкого правительства в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов двух стран, а также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.
Шольц проводит визит на Западные Балканы, поездку он начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с премьером Альбином Курти он сказал, что введением санкций против России косовское правительство показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также назвал вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможным без взаимного признания Белграда и Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 21:47
Сербия теряет 600 миллионов долларов в год из-за санкций Запада
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Персонал аэропорта проходит мимо стоек регистрации в аэропорту Белграда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Балканы — новый фронт войны с Россией
 
В миреКосовоСербияЕвросоюзАлександр ВучичОлаф ШольцРоссияГерманияАльбин Курти
 
 
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