https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html

Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово

Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово - РИА Новости, 10.06.2022

Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию "ясно и остро" потребовал от властей страны присоединиться к санкциям ЕС против России, заявил президент... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:25

2022-06-10T18:25

2022-06-10T18:52

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косово

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БЕЛГРАД, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию "ясно и остро" потребовал от властей страны присоединиться к санкциям ЕС против России, заявил президент Александр Вучич.Перед этим президент Сербии встретил главу немецкого правительства в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов двух стран, а также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.Шольц проводит визит на Западные Балканы, поездку он начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с премьером Альбином Курти он сказал, что введением санкций против России косовское правительство показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также назвал вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможным без взаимного признания Белграда и Приштины.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220606/vuchich-1793606551.html

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, косово, сербия, евросоюз, александр вучич, олаф шольц, россия, германия, альбин курти