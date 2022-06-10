https://ria.ru/20220610/vto-1794697909.html

Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации

Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022

Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-10T22:28

2022-06-10T22:28

2022-06-11T03:00

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

правительство рф

туризм

всемирная туристская организация

туризм

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее, в апреле, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ситуация с выходом из организации вызывает сожаление, но "Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами".Как пояснял МИД, Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение по отстранению России, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.Кроме того, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил создать аналог объединения при участии стран, доступных для россиян.Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

https://ria.ru/20220607/turizm-1793731002.html

https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, правительство рф, туризм, всемирная туристская организация