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Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220610/vto-1794697909.html
Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации
Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022
Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T22:28
2022-06-11T03:00
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
правительство рф
туризм
всемирная туристская организация
туризм
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее, в апреле, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ситуация с выходом из организации вызывает сожаление, но "Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами".Как пояснял МИД, Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение по отстранению России, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.Кроме того, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил создать аналог объединения при участии стран, доступных для россиян.Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
https://ria.ru/20220607/turizm-1793731002.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, правительство рф, туризм, всемирная туристская организация
22:28 10.06.2022 (обновлено: 03:00 11.06.2022)
 
Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации

Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Туристской организации ООН

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в тексте.

Ранее, в апреле, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ситуация с выходом из организации вызывает сожаление, но "Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами".
Как пояснял МИД, Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение по отстранению России, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.
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Кроме того, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил создать аналог объединения при участии стран, доступных для россиян.
Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваПравительство РФТуризмВсемирная туристская организация
 
 
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