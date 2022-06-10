22:28 10.06.2022 (обновлено: 03:00 11.06.2022)
Мишустин поддержал инициативу о выходе из Всемирной туристской организации
Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Туристской организации ООН
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в тексте.
Ранее, в апреле, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ситуация с выходом из организации вызывает сожаление, но "Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами".
Как пояснял МИД, Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение по отстранению России, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.
Кроме того, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил создать аналог объединения при участии стран, доступных для россиян.
Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.