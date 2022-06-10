https://ria.ru/20220610/vsu-1794563183.html

Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски

Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски - РИА Новости, 10.06.2022

Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски

Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:39

2022-06-10T14:39

2022-06-10T14:39

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке."Мы в Николаеве только на русском говорили. Я вообще практически не встречал там украиноязычных. Практически все, кто меня окружал на службе, говорили на русском. На украинском только различные официальные бумаги и документы. Так что можно себе представить общую языковую картину", - сказал Аслин в интервью RT."Украина – многонациональная страна. Здесь живут венгры, поляки, русские. Восток и юг страны практически полностью русскоязычные – Одесса, Николаев…", - добавил он.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим. Приговор можно обжаловать в течение месяца. В Минобороны РФ отмечали, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и в лучшем случае их ждет долгий срок в тюрьме.

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, русский язык в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика