Рейтинг@Mail.ru
Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/vsu-1794563183.html
Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски
Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски - РИА Новости, 10.06.2022
Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски
Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:39
2022-06-10T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
русский язык в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке."Мы в Николаеве только на русском говорили. Я вообще практически не встречал там украиноязычных. Практически все, кто меня окружал на службе, говорили на русском. На украинском только различные официальные бумаги и документы. Так что можно себе представить общую языковую картину", - сказал Аслин в интервью RT."Украина – многонациональная страна. Здесь живут венгры, поляки, русские. Восток и юг страны практически полностью русскоязычные – Одесса, Николаев…", - добавил он.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим. Приговор можно обжаловать в течение месяца. В Минобороны РФ отмечали, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и в лучшем случае их ждет долгий срок в тюрьме.
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html
украина
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_231:340:2509:2048_1920x0_80_0_0_99c833538f15fb51b6a0199644d4d0f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, русский язык в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
14:39 10.06.2022
 
Британский наемник Аслин рассказал, что в ВСУ все говорили по-русски

Британский наемник Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили по-русски

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке.
"Мы в Николаеве только на русском говорили. Я вообще практически не встречал там украиноязычных. Практически все, кто меня окружал на службе, говорили на русском. На украинском только различные официальные бумаги и документы. Так что можно себе представить общую языковую картину", - сказал Аслин в интервью RT.
"Украина – многонациональная страна. Здесь живут венгры, поляки, русские. Восток и юг страны практически полностью русскоязычные – Одесса, Николаев…", - добавил он.
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим. Приговор можно обжаловать в течение месяца. В Минобороны РФ отмечали, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и в лучшем случае их ждет долгий срок в тюрьме.
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 20:08Специальная военная операция на Украине
В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРусский язык в миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала