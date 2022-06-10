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Рябков встретился с послом США Салливаном
Рябков встретился с послом США Салливаном - РИА Новости, 10.06.2022
Рябков встретился с послом США Салливаном
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:16
2022-06-10T18:16
2022-06-10T18:23
россия
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сергей рябков
джон салливан
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства."Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220402/ssha-1781463546.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, сергей рябков, джон салливан, в мире
18:16 10.06.2022 (обновлено: 18:23 10.06.2022)
Рябков встретился с послом США Салливаном
Замглавы МИД Рябков и посол США Салливан обсудили вопросы двусторонней повестки