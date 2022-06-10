Рейтинг@Mail.ru
Рябков встретился с послом США Салливаном - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/vstrecha-1794646548.html
Рябков встретился с послом США Салливаном
Рябков встретился с послом США Салливаном - РИА Новости, 10.06.2022
Рябков встретился с послом США Салливаном
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:16
2022-06-10T18:23
россия
сша
сергей рябков
джон салливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства."Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220402/ssha-1781463546.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, джон салливан, в мире
18:16 10.06.2022 (обновлено: 18:23 10.06.2022)
 
Рябков встретился с послом США Салливаном

Замглавы МИД Рябков и посол США Салливан обсудили вопросы двусторонней повестки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства.
"Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Посол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 16:40
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан
 
РоссияСШАСергей РябковДжон СалливанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала