https://ria.ru/20220610/vstrecha-1794646548.html

Рябков встретился с послом США Салливаном

Рябков встретился с послом США Салливаном - РИА Новости, 10.06.2022

Рябков встретился с послом США Салливаном

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:16

2022-06-10T18:16

2022-06-10T18:23

россия

сша

сергей рябков

джон салливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, обсуждали вопросы двусторонней повестки, сообщается на сайте российского министерства."Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220402/ssha-1781463546.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, сергей рябков, джон салливан, в мире