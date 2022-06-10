https://ria.ru/20220610/voennye-1794672482.html

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 40 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 40 украинских военных - РИА Новости, 10.06.2022

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 40 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, два БТР, огневую позицию 122-мм... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:37

2022-06-10T19:37

2022-06-10T19:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, два БТР, огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30 и два грузовых автомобиля."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два БТР-2, одна огневая позиция 122-мм артиллерийской гаубицы Д-30, два грузовых транспортных средства и более сорока человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/severodonetsk-1794420182.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины