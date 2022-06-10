https://ria.ru/20220610/vklady-1794590150.html
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли - РИА Новости, 10.06.2022
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли
Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:48
2022-06-10T15:48
2022-06-10T16:17
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.
https://ria.ru/20220517/dokhody-1789125294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:48 10.06.2022 (обновлено: 16:17 10.06.2022)
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли
Глава ЦБ Набиуллина: речи о принудительной конвертации валютных вкладов в рубли не идет