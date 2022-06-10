https://ria.ru/20220610/vklady-1794590150.html

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли - РИА Новости, 10.06.2022

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли

Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:48

2022-06-10T15:48

2022-06-10T16:17

россия

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.

https://ria.ru/20220517/dokhody-1789125294.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)