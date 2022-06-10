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Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли - РИА Новости, 10.06.2022
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Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли - РИА Новости, 10.06.2022
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли
Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:48
2022-06-10T16:17
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.
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россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:48 10.06.2022 (обновлено: 16:17 10.06.2022)
 
Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рубли

Глава ЦБ Набиуллина: речи о принудительной конвертации валютных вкладов в рубли не идет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.
Человек с калькулятором - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:40
МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента
 
РоссияЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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